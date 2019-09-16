Танцы со звездами: как прошел четвертый эфир шоу (видео)

Танцы со звездами 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Четвертый выпуск Танцев со звездами прошел под защитой любви

Четвертый выпуск проекта Танцы со звездами стал настоящим праздником любви, чувственности и нежности. Впервые в истории шоу прямо на паркете состоялась брачная церемония, которую провели Юрий Горбунов и Тина Кароль. Новобрачные Екатерина Кухар и Александр Стоянов вышли к алтарю по песню Aleluya. В зале, который был украшен цветами и свечами, влюбленные обменялись клятвами и пообещали любить друг друга вечно. Официальная регистрация брака Екатерины Кухар и Александра Стоянова состоялась в одном из киевских ЗАГСов накануне.

После торжественной церемонии все присутствующие кричали новобрачным "Горько", а Стоянов сделал жене подарок – он исполнил танец в воздухе и подарил 201 розу. А после этого – все гости отправились в голденруме, где разрезали свадебный торт.

Танцы со звездами 2019 - четвертый выпуск (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

Леся Никитюк взяла на себя обязанности тамады и развлекала гостей веселыми свадебными конкурсами: предлагала парам пить с туфельки невесты, обмотать друг друга бумагой, как мумий и кусать лимон, чтобы потом рассказать свои пожелания молодоженам. После объявления оценок Никитюк раздала всем участникам каравай от молодоженов.

Все участники шоу также рассказали о своей любви и показали очень чувственные номера. Впервые любимая ведущая страны Надежда Матвеева рассказала всем зрителям о своих глубоких чувствах и самом большом разочаровании, от того, что ее предал любимый. Свой номер она посвятила женщинам, которые, как и она, в свое время разочаровались в любви. Нежным фокстротом звезда выразила надежду на то, что любовь есть, и каждый ее найдет.

Танцы со звездами 2019 - четвертый выпуск (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

Легендарная танцовщица проекта Алена Шоптенко вместе с актером Алексеем Яровенко исполнили чувственное аргентинское танго, в котором они передали всю любовь к своим семьям. Участница Танцев со звездами поведала о периоде разрыва с Дмитрием Дикусаром и о знакомстве с будущим мужем.

Танцы со звездами 2019 - четвертый выпуск (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

Актриса "Квартал 95" Елена Кравец со своим партнером Максимом Леоновым на этот раз посвятили свой номер социальной тематике и разговаривали на паркете жестовой речью.

И снова на паркете бушевали чувства у актрисы Ксении Мишиной с танцором Женей Котом. В номере пара показала самый важный день для каждой девушки - как украинки прощались с девичеством. После выступления Екатерина Кухар подарила свой свадебный букет Ксении, пожелав ей выйти замуж следующей. Венский вальс на народный лад понравился зрителям, а судьи пожелали увидеть драйв на паркете.

Танцы со звездами 2019 - четвертый выпуск (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

В конце праздничного вечера супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов выполнили свой первый свадебный танец - нежный свадебный вальс.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Салем и Сахневич "порвали" паркет горячим танцем (видео).

А также рассказывали о том, что Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы.