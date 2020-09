Танці з зірками: 6 вересня українців здивують неочікуваним шоу

Танці з зірками (фото: 1plus1.ua)

Танці з зірками у другому випуску здивують несподіваними перевтіленнями суддів і ведучих

Танці з зірками у другому ефірі, який покажуть 6 вересня, можуть здивувати і навіть збентежити глядачів сюрпризами. Цього разу важливу роль у дійстві зіграють судді проекту і ведучі, які приготували вибуховий номер.

Вони готують спільний виступ, яким будуть відкривати другий прямий ефір шоу Танці з зірками. Співачка Тіна Кароль і телеведучий Юрій Горбунов заспівають на головному паркеті країни пісню "A little party never killed nobody". Під час виступу судді Влад Яма і Катерина Кухар будуть танцювати, а ось Григорій Чапкіс стоятиме за діджейським пультом.

Танцівники ж покажуть свої па на проекті. Наприклад, молода мама Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов виконають вальс під хіт Earth Song - Michael Jackson. Актор Тарас Цимбалюк та Яна Заєць будуть танцювати пристрасне танго під кавер відомого хіта Bad Guy. Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер і Кирило Васюк спробують підкорити самбу під пісню La Tortura Shakira. Телеведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова вражатимуть глядачів фокстротом під Frank Sinatra - New York.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

А ось чи вийдуть на паркет пари Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненком та Ольга Фреймут з Іллею Падзиною, які через стан здоров'я зараз знаходяться на лікуванні та самоізоляції, стане відомо лише під час прямого ефіру.

На балконі учасників чекатимуть запрошені ведучі - Женя Кот (переможець минулого року) і телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Не обійдеться і без спеціального гостя ефіру. Ним стане Макс Барських, який порадує глядачів своїм хітом Lovely.

Макс Леонов та Санта Дімопулос

Зазначимо, що починаючи з другого ефіру глядачі зможуть відправляти СМС-ки, телефонувати або голосувати у додатку 1plus1.video, щоб підтримати своїх улюбленців на проекті.

Нагадаємо, що учасниками Танців з зірками 2020 є:

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Позитив і Юлія Сахневич,

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Олег Вінник та Олена Шоптенко,

Арам Арзуманян і Тоня Руденко,

Юлія Саніна і Дмитро Жук,

Alyona Alyona і Юрій Гуріч,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,

Оля Фреймут та Ілля Падзина,

Слава Камінська і Дмитро Дікусар,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Танці з зірками можна дивитися тепер щонеділі о 21:00 на каналі 1+1.

