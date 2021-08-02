"Танцы со звездами": стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)

Кто будет бороться за победу в "Танцах со звездами"

Пока что в сети продолжается уже традиционный звездный челлендж, в котором участники "Танцев со звездами" бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

В то же время вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли:

певица Джамала,

участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,

солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,

украинский актер Алексей Суровцев,

юмористка Анастасия Оруджова,

юморист Иван Люленов,

актер Константин Войтенко.

Также принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами".

Участники нового сезона "Танцев со звездами" (фото: пресс-служба 1+1)

Что ждет зрителей

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

А еще недавно был проведен открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу. И только 70 попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко.

Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" - зрители узнают скоро.



Напомним, что победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.