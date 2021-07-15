Тищенко обвинил 1+1 в "договорняках": канал жестко ответил

Николай Тищенко заявил, что телеканал "1+1" его обманул и не выполнил свои обещания по поводу проекта "Танцы со звездами". Якобы продюсеры пообещали ему определенное количество эфиров, но обещание выполнено не было. На телеканале жестко ответили Тищенко на его обвинения.

Как отметили на "1+1", гарантировать Тищенко количество эфиров было невозможно, так как судьбу участников проекта "Танцы со звездами" решают оценки не только жюри, но зрительское голосование. Об этом сообщили в " КП в Украине ".

"Общеизвестно, что по формату танцевального голосования, победители проекта избираются путем зрительского голосования и по оценкам профессиональных судей", - объяснили в пресс-службе телеканала.

Кроме того, важным фактором на проекте является народная любовь и поддержка участников со стороны зрителей.

"Внимательный зритель заметит, что к финалу всегда доходят звезды, которые приложили больше усилий, чтобы научиться танцевать, и проект никоим образом не может это гарантировать. Также важным является фактор народной любви и поддержки, как, например, в случае с Дмитрием Комаровым, ведь именно уважение телезрителей обеспечило ему участие в проектах до 7 эфира первого сезона. В то же время, Николай Тищенко выбыл в четвертом эфире второго сезона обновленных "Танцев", - добавили на "1+1".

С чего начался конфликт

Ранее Тищенко в интервью для издания "Бабель" заявил, что канал "1+1" нарушил свои обещания в 2018 году и не выполнил договоренности по количеству эфиров программы "Танцы со звездами", несмотря на голосование жюри и зрителей.

"Послушайте, мы же честно сейчас говорим. У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности", - сказал Тищенко.

Однако, есть и другая версия – Тищенко изначально на проекте смотрел на всех свысока, продвигал свои правила и никого не слушал. Он принял приглашение на проект, но предупредил команду канала о том, то танцевать не умеет. Со своей напарницей Анастасией Кумейко он дошел до четвертого эфира и покинул "Танцы со звездами".

Якобы после вылета из проекта у Николя Тищенко даже был конфликт с бывшим руководителем канала "1+1" Александром Ткаченко, который сейчас занимает пост министра культуры.