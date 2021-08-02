"Танці з зірками": стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)

Хто боротиметься за перемогу в "Танцях з зірками"

Поки що в мережі триває вже традиційний зірковий челендж, в якому учасники "Танців з зірками" кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет.

У той же час виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли:

співачка Джамала,

учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,

солістка групи KAZKA Олександра Зарицька,

український актор Олексій Суровцев,

гумористка Анастасія Оруджова,

гуморист Іван Люленов,

актор Костянтин Войтенко.

Також прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками".

Учасники нового сезону "Танців з зірками" (фото: прес-служба 1+1)

Що чекає глядачів

Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.

А ще нещодавно був проведений відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в зірковому шоу. І лише 70 потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та головний хореограф Олена Шоптенко.

Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" - глядачі дізнаються скоро.



Нагадаємо, що переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.