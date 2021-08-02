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"Танці з зірками": стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 19:32
"Танці з зірками": стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео) Названа дата прем'єри нового сезону "Танців з зірками" (facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Styler

Стала відома дата прем'єри "Танців з зірками". Так, глядачі побачать перший прямий ефір вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1.

Хто братиме участь у новому сезоні шоу та які сюрпризи чекають глядачів - читайте в нашому матеріалі нижче.

Хто боротиметься за перемогу в "Танцях з зірками"

Поки що в мережі триває вже традиційний зірковий челендж, в якому учасники "Танців з зірками" кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет.

У той же час виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли:

  • співачка Джамала,
  • учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  • солістка групи KAZKA Олександра Зарицька,
  • український актор Олексій Суровцев,
  • гумористка Анастасія Оруджова,
  • гуморист Іван Люленов,
  • актор Костянтин Войтенко.

Також прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками".

&quot;Танці з зірками&quot;: стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)

&quot;Танці з зірками&quot;: стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)&quot;Танці з зірками&quot;: стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)&quot;Танці з зірками&quot;: стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)&quot;Танці з зірками&quot;: стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)

Учасники нового сезону "Танців з зірками" (фото: прес-служба 1+1)

Що чекає глядачів

Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.

А ще нещодавно був проведений відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в зірковому шоу. І лише 70 потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та головний хореограф Олена Шоптенко.

Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" - глядачі дізнаються скоро.


Нагадаємо, що переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.

Раніше скандальний нардеп Микола Тищенко звинуватив 1+1 у "договорняках" на шоу "Танці з зірками".

Також ми нещодавно писали, що Могилевська несподівано розкрила секрети нового ТБ-шоу.

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Танці з зірками Танцы со звездами
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