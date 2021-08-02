"Танці з зірками": стала відома дата прем'єри нового сезону шоу (відео)
Стала відома дата прем'єри "Танців з зірками". Так, глядачі побачать перший прямий ефір вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1.
Хто братиме участь у новому сезоні шоу та які сюрпризи чекають глядачів - читайте в нашому матеріалі нижче.
Хто боротиметься за перемогу в "Танцях з зірками"
Поки що в мережі триває вже традиційний зірковий челендж, в якому учасники "Танців з зірками" кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет.
У той же час виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли:
- співачка Джамала,
- учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солістка групи KAZKA Олександра Зарицька,
- український актор Олексій Суровцев,
- гумористка Анастасія Оруджова,
- гуморист Іван Люленов,
- актор Костянтин Войтенко.
Також прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками".
Учасники нового сезону "Танців з зірками" (фото: прес-служба 1+1)
Що чекає глядачів
Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.
А ще нещодавно був проведений відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в зірковому шоу. І лише 70 потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та головний хореограф Олена Шоптенко.
Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" - глядачі дізнаються скоро.
Нагадаємо, що переможцями минулого року стали пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук.
Раніше скандальний нардеп Микола Тищенко звинуватив 1+1 у "договорняках" на шоу "Танці з зірками".
Також ми нещодавно писали, що Могилевська несподівано розкрила секрети нового ТБ-шоу.