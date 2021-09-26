UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Танцы со звездами 2021: назван главный претендент на вылет из четвертого эфира

Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" 26 сентября покажут четвертый эфир, в котором селебретис вместе с профессиональными танцовщиками будут очаровывать судей и зрителей зажигательными, динамичными и романтичными па. Как обычно, одной из пар, которая выступит слабее всего, придется покинуть шоу.

Рейтинг звезд - претендентов на вылет из четвертого эфира шоу появился на одном из букмекерских сайтов.

В этот раз сразу три участника, согласно коэффициенту ставок, имеют наименьшие шансы продолжить танцевать. Это каратист Станислав Горуна, стриптизер Алексей Суровцев и Олег Михайлюта (Фагот).

Рейтинг звезд выглядит так:

  • MELOVIN 10.00

Кто покинул шоу после первых трех эфиров

Юморист Иван Люленов, танцевавший в паре с Яной Цибульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми.

А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции - актриса порвала связки. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула проект. Вместо нее на паркете танцевала еще одна звезда "Квартала" - Александра Машлятина. Но продержалась она недолго, вылетев после третьего эфира.

На паркет 26 сентября выйдут такие звездные участники:

  1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
  2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
  3. Певица Lida Lee и Алексей Базела
  4. Евгения Власова и Максим Леонов
  5. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
  6. Джамала и Антон Нестеренко
  7. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
  8. Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
  9. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
  10. Фагот и Екатерина Тришина
  11. MELOVIN и Елизавета Русина
  12. Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова

Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" - Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира).

Ранее мы писали, что Евгения Власова сделала ряд откровенных признаний на шоу "Танцы со звездами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Танцы со звездами