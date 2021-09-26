Танцы со звездами 2021: назван главный претендент на вылет из четвертого эфира

"Танцы со звездами" 26 сентября покажут четвертый эфир, в котором селебретис вместе с профессиональными танцовщиками будут очаровывать судей и зрителей зажигательными, динамичными и романтичными па. Как обычно, одной из пар, которая выступит слабее всего, придется покинуть шоу.
Рейтинг звезд - претендентов на вылет из четвертого эфира шоу появился на одном из букмекерских сайтов.
В этот раз сразу три участника, согласно коэффициенту ставок, имеют наименьшие шансы продолжить танцевать. Это каратист Станислав Горуна, стриптизер Алексей Суровцев и Олег Михайлюта (Фагот).
Юморист Иван Люленов, танцевавший в паре с Яной Цибульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми.
А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции - актриса порвала связки. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула проект. Вместо нее на паркете танцевала еще одна звезда "Квартала" - Александра Машлятина. Но продержалась она недолго, вылетев после третьего эфира.
Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" - Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира).
Ранее мы писали, что Евгения Власова сделала ряд откровенных признаний на шоу "Танцы со звездами".