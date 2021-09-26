Танцы со звездами 2021: назван главный претендент на вылет из четвертого эфира

В этот раз сразу три участника, согласно коэффициенту ставок, имеют наименьшие шансы продолжить танцевать. Это каратист Станислав Горуна, стриптизер Алексей Суровцев и Олег Михайлюта (Фагот).

Рейтинг звезд выглядит так:

Фагот 3.75

Станислав Горуна 3.75

Алексей Суровцев 3.75

Олександра Зарицкая 7.00

Джамала 10.00

Lida Lee 10.00

MELOVIN 10.00

Константин Войтенко 12.00

Артур Логай 15.00

Евгения Власова 17.00

Ольга Харлан 20.00

Дмитрий Каднай 25.00

Кто покинул шоу после первых трех эфиров

Юморист Иван Люленов, танцевавший в паре с Яной Цибульской, вылетел после второго эфира неделю назад. Хотя пара и не получила крайне низкие оценки от судей, им пришлось покинуть шоу первыми.

А участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму во время репетиции - актриса порвала связки. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она покинула проект. Вместо нее на паркете танцевала еще одна звезда "Квартала" - Александра Машлятина. Но продержалась она недолго, вылетев после третьего эфира.

На паркет 26 сентября выйдут такие звездные участники:

Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Певица Lida Lee и Алексей Базела Евгения Власова и Максим Леонов Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Джамала и Антон Нестеренко Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Фагот и Екатерина Тришина MELOVIN и Елизавета Русина Стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова

Интересно, что в новом сезоне кардинально обновили танцовщиков, которые становятся в пару со звездами. Только четверо осталось "старичков" - Дмитрий Дикусар, Макс Леонов, Екатерина Тришина и Яна Цибульская (последняя уже выбыла после второго эфира).