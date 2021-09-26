Танці з зірками 2021: названо головного претендента на виліт з четвертого ефіру

Цього разу відразу три учасники, згідно з коефіцієнтом ставок, мають найменші шанси продовжити танцювати. Це каратист Станіслав Горуна, стриптизер Олексій Суровцев і Олег Михайлюта (Фагот).

Рейтинг зірок виглядає так:

Фагот 3.75

Станіслав Горуна 3.75

Олексій Суровцев 3.75

Олександра Зарицька 7.00

Джамала 10.00

Lida Lee 10.00

MELOVIN 10.00

Костянтин Войтенко 12.00

Артур Логай 15.00

Євгенія Власова 17.00

Ольга Харлан 20.00

Дмитро Каднай 25.00

Хто покинув шоу після перших трьох ефірів

Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.

А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула проект. Замість неї на паркеті танцювала ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина. Проте протрималась вона недовго, вилетівши після третього ефіру.

На паркет 26 вересня вийдуть такі зіркові учасники:

Актор Артур Логай і Анна Кареліна Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі Співачка Lida Lee і Олексій Базела Євгенія Власова і Максим Леонов Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар Джамала і Антон Нестеренко Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков Каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук Фагот і Катерина Трішина MELOVIN і Єлизавета Русина Стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова

Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).