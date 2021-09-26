Танці з зірками 2021: названо головного претендента на виліт з четвертого ефіру

"Танці з зірками" 26 вересня покажуть четвертий ефір, в якому селебретіс разом з професійними танцівниками будуть зачаровувати суддів і глядачів запальними, динамічними і романтичними па. Як завжди, одній з пар, яка виступить найслабше, доведеться покинути шоу.
Рейтинг зірок-претендентів на виліт з четвертого ефіру шоу з'явився на одному з букмекерських сайтів.
Цього разу відразу три учасники, згідно з коефіцієнтом ставок, мають найменші шанси продовжити танцювати. Це каратист Станіслав Горуна, стриптизер Олексій Суровцев і Олег Михайлюта (Фагот).
Гуморист Іван Люленов, що танцював у парі з Яною Цибульською, вилетів після другого ефіру тиждень тому. Хоча пара і не отримала вкрай низькі оцінки від суддів, їм довелося покинути шоу першими.
А учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції - актриса порвала зв'язки. Тепер їй знадобиться довга реабілітація і вона покинула проект. Замість неї на паркеті танцювала ще одна зірка "Кварталу" - Олександра Машлятина. Проте протрималась вона недовго, вилетівши після третього ефіру.
Цікаво, що в новому сезоні кардинально оновили танцівників, які стають в пару з зірками. Тільки четверо залишилося "старичків" - Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Катерина Трішина і Яна Цибульська (остання вже вибула після другого ефіру).
Раніше ми писали, що Євгенія Власова зробила ряд відвертих зізнань на шоу "Танці з зірками".