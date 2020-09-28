Танцы со звездами 2020: кто вылетел из пятого прямого эфира

Танцы со звездами 2020 5 эфир состоялся 27 сентября на телеканале "1+1". В этом выпуске шоу покинул актер Арам Арзуманян и танцовщица Тоня Руденко.

Самые высокие оценки судьи отдали фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной и ее партнеру Дмитрию Жуку. Пара поразила судей своим медленным вальсом и получила 38 баллов.

Турнирная таблица пятого прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сегодня участники предстали в образах героев твоих любимых фильмов и удивили невероятными танцевальными постановками.

Певица Юлия Санина и танцор Дмитрий Жук перевоплотились в героев мега-популярного фильма "Аватар".

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Футболист и "Холостяк" Сергей Мельник вместе с Аделиной Дели в этот вечер стали героями американской комедии всех времен "В джазе только девушки". Паре удалось своим фокстротом удивить судей.

Сергей Мельник и Аделина Дели (видео: YouTube)

Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе со своим партнером Кириллом Васюком примерили на себя роль Кота Базилио и Лисы Алисы. Они танцевали фристайл.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Еще одна экс-вокалистка "ВИА Гры" Санта Димопулос и танцор Макс Леонов станцевали фьюжн в образах Жасмин и Аладдина.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Телеведущая Ольга Фреймут станцевала венский вальс в образе Бриджит Джонс вместе с танцором Ильей Падзиным.

Ольга Фреймут и Илья Падзина (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в этом выпуске на паркет не вышел певец Олег Винник вместе со своей партнершей Еленой Шоптенко, потому что они заболели коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что выбывшая участница "Танцев со звездами" Alyona Alyona номинирована на премию в Европе.