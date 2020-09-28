Танці з зірками 2020: хто вилетів з п'ятого прямого ефіру

Танці з зірками 2020 5 ефір відбувся 27 вересня на телеканалі "1+1". У цьому випуску шоу покинув актор Арам Арзуманян і танцівниця Тоня Руденко.

Найвищі оцінки судді віддали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніній та її партнеру Дмитро Жуку. Пара вразила суддів своїм повільним вальсом і отримала 38 балів.

Турнірна таблиця п'ятого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сьогодні учасники постали в образах героїв твоїх улюблених фільмів і здивували неймовірними танцювальними постановками.

Співачка Юлія Саніна і танцюрист Дмитро Жук перевтілилися у героїв мега-популярного фільму "Аватар".

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Футболіст і "Холостяк" Сергій Мельник разом з Аделіною Делі в цей вечір стали героями американської комедії всіх часів "У джазі тільки дівчата". Парі вдалося своїм фокстротом здивувати суддів.

Сергій Мельник і Аделіна Делі (відео: YouTube)

Колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер разом зі своїм партнером Кирилом Васюком приміряли на себе роль Кота Базиліо та Лисиці Аліси. Вони танцювали фрістайл.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Ще одна екс-вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос і танцюрист Макс Леонов станцювали фьюжн в образах Жасмин і Аладдіна.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Телеведуча Ольга Фреймут станцювала віденський вальс в образі Бріджит Джонс разом з танцюристом Іллею Падзіним.

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в цьому випуску на паркет не вийшов співак Олег Винник разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко, тому що вони захворіли коронавірусом.

Раніше ми писали про те, що вибула учасниця "Танців з зірками" Alyona Alyona номінована на премію в Європі.