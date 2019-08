Танцы со звездами 2019: кто победил в первом выпуске шоу (видео)

Танцы со звездами 2019 1 выпуск прошел 25 августа на 1+1. Имя победителей, все результаты шоу - в материале Styler.

Самые высокие балы за свой танец получили Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Они исполнили танец пасодобль под песню The Hardkiss "Коханці". Выступление гимнастки и ее партнера судьи оценили в 29 баллов.

Второе место заняла пара телеведущей Людмилы Барбир и чемпиона по бальным танцам Дмитрия Жука. Они станцевали контемпорари под песню The Weekend "Call out my name" на 27 баллов.

Третьими оказались певица MARUV и танцор Евгений (JAY) Дмитренко, которые исполнили танец вог под песню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar". Они получили 25 баллов.

Самый низкий балл от Влада Ямы, Катерины Кухар и Франциско Гомеса - 15 - получили актер театра и кино Михаил Кукуюк и хореограф Лиза Дружинина, которые исполнили танец квикстеп.

Все результаты 1 выпуска шоу Танцы со звездами:

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27 MARUV и Евгений Дмитренко - 25 Ксения Мишина и Евгений Кот - 24 Елена Кравец и Макс Леонов - 24 Владимир Остапчук и Илона Гвоздева - 22 Даниэль Сале и Юлия Сахневич - 21 TAYANNA и Игорь Кузьменко - 21 Алексей Яровенко и Алена Шоптенко - 21 Серега и Аделина Дели - 19 Дзидзьо и Яна Цыбульская - 18 Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 17 Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 17 Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина - 15

Отметим, что по правилам шоу, в первом выпуске нет победителей и проигравших - никто из участников не покидает проект. Но уже во втором выпуске Танцев со звездами зрители и судьи выберут пару, которая покинет паркет.

Лучшие номера в первом выпуске шоу Танцы со звездами 2019

