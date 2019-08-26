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Танцы со звездами 2019: кто победил в первом выпуске шоу (видео)

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Все результаты 1 выпуска шоу Танцы со звездами 2019 - в материале Styler

Танцы со звездами 2019 1 выпуск прошел 25 августа на 1+1. Имя победителей, все результаты шоу - в материале Styler.

Самые высокие балы за свой танец получили Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Они исполнили танец пасодобль под песню The Hardkiss "Коханці". Выступление гимнастки и ее партнера судьи оценили в 29 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Второе место заняла пара телеведущей Людмилы Барбир и чемпиона по бальным танцам Дмитрия Жука. Они станцевали контемпорари под песню The Weekend "Call out my name" на 27 баллов.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Третьими оказались певица MARUV и танцор Евгений (JAY) Дмитренко, которые исполнили танец вог под песню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar". Они получили 25 баллов.

MARUV и JAY

Самый низкий балл от Влада Ямы, Катерины Кухар и Франциско Гомеса - 15 - получили актер театра и кино Михаил Кукуюк и хореограф Лиза Дружинина, которые исполнили танец квикстеп.

Все результаты 1 выпуска шоу Танцы со звездами:

  1. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29
  2. Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27
  3. MARUV и Евгений Дмитренко - 25
  4. Ксения Мишина и Евгений Кот - 24
  5. Елена Кравец и Макс Леонов - 24
  6. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева - 22
  7. Даниэль Сале и Юлия Сахневич - 21
  8. TAYANNA и Игорь Кузьменко - 21
  9. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко - 21
  10. Серега и Аделина Дели - 19
  11. Дзидзьо и Яна Цыбульская - 18
  12. Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 17
  13. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 17
  14. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина - 15

Результаты первого эфира шоу Танцы со звездами 2019

Отметим, что по правилам шоу, в первом выпуске нет победителей и проигравших - никто из участников не покидает проект. Но уже во втором выпуске Танцев со звездами зрители и судьи выберут пару, которая покинет паркет.

Лучшие номера в первом выпуске шоу Танцы со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Анна Різатдінова і Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Людмила Барбір і Дмитро Жук / Контемпорарі / Танці з зірками 2019

MARUV і JAY

MARUV і JAY / Вог / Танці з зірками 2019

Ксения Мишина и Женя Кот

Ксенія Мішина і Женя Кот / Фокстрот / Танці з зірками 2019

Ранее мы писали о том, что участница шоу Танцы со звездами 2019 Елена Кравец сделала интересное заявление о дочери.

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