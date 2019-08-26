Танцы со звездами 2019: кто победил в первом выпуске шоу (видео)

Все результаты 1 выпуска шоу Танцы со звездами 2019 - в материале Styler
Танцы со звездами 2019 1 выпуск прошел 25 августа на 1+1. Имя победителей, все результаты шоу - в материале Styler.
Самые высокие балы за свой танец получили Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Они исполнили танец пасодобль под песню The Hardkiss "Коханці". Выступление гимнастки и ее партнера судьи оценили в 29 баллов.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Второе место заняла пара телеведущей Людмилы Барбир и чемпиона по бальным танцам Дмитрия Жука. Они станцевали контемпорари под песню The Weekend "Call out my name" на 27 баллов.
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Третьими оказались певица MARUV и танцор Евгений (JAY) Дмитренко, которые исполнили танец вог под песню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar". Они получили 25 баллов.
MARUV и JAY
Самый низкий балл от Влада Ямы, Катерины Кухар и Франциско Гомеса - 15 - получили актер театра и кино Михаил Кукуюк и хореограф Лиза Дружинина, которые исполнили танец квикстеп.
Все результаты 1 выпуска шоу Танцы со звездами:
Результаты первого эфира шоу Танцы со звездами 2019
Отметим, что по правилам шоу, в первом выпуске нет победителей и проигравших - никто из участников не покидает проект. Но уже во втором выпуске Танцев со звездами зрители и судьи выберут пару, которая покинет паркет.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
Анна Різатдінова і Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019
Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Людмила Барбір і Дмитро Жук / Контемпорарі / Танці з зірками 2019
MARUV і JAY
MARUV і JAY / Вог / Танці з зірками 2019
Ксения Мишина и Женя Кот
Ксенія Мішина і Женя Кот / Фокстрот / Танці з зірками 2019
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