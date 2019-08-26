Танці з зірками 2019: хто виграв у першому випуску шоу (відео)

Всі результати 1 випуску шоу Танці з зірками 2019 - в матеріалі Styler
Танці з зірками 2019 1 випуск пройшов 25 серпня на 1+1. Ім'я переможців, всі результати шоу - в матеріалі Styler.
Найвищі бали за свій танець отримали Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Вони виконали танець румба під пісню The Hardkiss "Коханці". Виступ гімнастки і її партнера судді оцінили в 29 балів.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
Друге місце посіла пара телеведучої Людмили Барбір і чемпіона з бальних танців Дмитра Жука. Вони станцювали контемпорарі під пісню The Weekend "Call out my name" на 27 балів.
Людмила Барбір і Дмитро Жук
Третіми виявилися співачка MARUV і танцюрист Євген (JAY) Дмитренко, які виконали танець вог під пісню Post Malone feat. 21 Savage "Rockstar". Вони отримали 25 балів.
MARUV і JAY
Найнижчий бал від Влада Ями, Катерини Кухар і Франциско Гомеса - 15 - отримали актор театру і кіно Михайло Кукуюк і хореограф Ліза Дружиніна, які виконали танець квікстеп.
Всі результати 1 випуску шоу Танці з зірками:
Результати першого ефіру шоу Танці з зірками 2019
Зазначимо, що за правилами шоу, в першому випуску немає переможців і переможених - ніхто з учасників не покидає проект. Але вже у другому випуску Танців з зірками глядачі і судді виберуть пару, яка залишить паркет.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
Анна Різатдінова і Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019
Людмила Барбір і Дмитро Жук
Людмила Барбір і Дмитро Жук / Контемпорарі / Танці з зірками 2019
MARUV і JAY
MARUV і JAY / Вог / Танці з зірками 2019
Мішина Ксенія і Женя Кот
Мішина Ксенія і Женя Кот / Фокстрот / Танці з зірками 2019
Раніше ми писали про те, що учасниця шоу Танці з зірками 2019 Олена Кравець зробила цікаву заяву про доньку.