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Танцы со звездами 2019: назван самый неуклюжий участник

STYLERПерсоны    12.10.2019 - 12:48
Танцы со звездами 2019: назван самый неуклюжий участник
Танцы со звездами 2019: Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Главный хореограф популярного танцевального шоу раскритиковала одного из танцоров

Хореограф Танцев со звездами 2019 Ксения Горб откровенно рассказала о подробностях главного танцевального шоу страны, а также назвала своих фаворитов программы. Об этом она рассказала в интервью "Фактам". Ксения отметила, что сама начинала в проекте, как участница, ее партнером был певец Виталий Козловский.

"Моим партнером был Виталий Козловский. Наша пара дошла до финала и стала третьей. На самом деле, я очень люблю этот проект и думаю, что хорошо его понимаю. Он, в первую очередь, не только про танцы, а про личности и человеческие качества. Нет стопроцентных методов понравиться зрителям. Они просто чувствуют участников и все", - сообщила хорегораф.

Танцы со звездами 2019: назван самый неуклюжий участник

Ксения Горб (mriy.org)

Также она вспомнила пару участников Михаила Кукуюка и Елизавету Дружинину, которые получили от жюри низкие оценки и с треском вылетели из шоу.

"Ну, в танце, образах, может, танцевальной неуклюжести, зрители как раз и хотят его поддержать. Они видят, насколько сложно ему даются танцы по сравнению с другими парами. Ведь на самом деле это — колоссальный труд", - сказала Ксения.

Ксения отметила, что несмотря на неуклюжесть, Михаила очень сильно поддерживали телезрители.

"А никто и не ожидал, что он будет так танцевать! И наша команда была удивлена, насколько Михаила с первого же эфира поддержали зрители", - отметила она.

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