Танцы со звездами 2019: где и когда смотреть 1 выпуск шоу, фото участников

Танцы со звездами 3 сезон стартует 25 августа на телеканале 1+1. Первый эфир популярного танцевального шоу можно будет смотреть онлайн в 21:00 в воскресенье.

В этот вечер на паркет выйдут:

телеведущая Людмила Барбир и Дмитрий Жук,

актриса Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар,

певец Дзидзьо и Яна Цыбульская,

актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина,

актриса Елена Кравец и Макс Леонов,

певица MARUV и Евгений Дмитренко,

ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин,

актриса Ксения Мишина и Евгений Кот,

ведущий Владимир Остапчук и Илона Гвоздева,

гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров,

ведущий Даниэль Сале и Юлия Сахневич,

певец Серега и Аделина Дели,

певица TAYANNA и Игорь Кузьменко,

актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Известно, что в 1 выпуске шоу TAYANNA вместе с Игорем Кузьменко исполнит страстную румбу, а помимо сложной хореографической постановки артистка будет одновременно исполнять свой хит “Шкода”.

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ведущая “Сніданку з 1+1” Людмила Барбир станцует вместе с Димой Жуком чувственный контемпорари под проливным дождем под хит The Weekend "Call Out My Name".

Кумир двухтысячных Серега вместе с сексуальной Аделиной Дели удивит фристайлом под свой бессмертный хит "Черный бумер" (сам "черный бумер" тоже появится на паркете).

Звезда фильма "Свингеры" Михаил Кукуют со своей партнершей Лизой Дружининой исполнит квикстеп под динамичный хит Beyonce "Crazy In Love".

Пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова разведут настоящий пожар под хит THE HARDKISS "Коханці".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Артист и тренер Голос. Діти 5 Дзидзьо предстанет совершенно в новом для себя амплуа и исполнит со своей партнершей Яной Цыбульской страстную сальсу под хит "Цьом".

Дзидзьо и Яна Цыбульская (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также в этом сезоне зрителей Танцев со звездами ждет долгожданное возращение Дмитрия Дикусара, который участвовал в проекте в паре с Ириной Билык еще 10 лет назад.

Судьи шоу Танцы со звездами 2019

Судить 14 невероятных пар в этом году будут король бального танца Влад Яма, украинская прима-балерина Екатерина Кухар, а также всемирно известны хореограф Франсиско Гомес.

Добавим, что 1 выпуск шоу Танцы со звездами вместе с Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль. А на балконе звездных участников после их выступлений будет встречать победитель Танцы со звездами 2018 Игорь Ласточкин.

Танцы со звездами 2019 3 сезон - 1 выпуск шоу состоится 25 августа (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Кстати, участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красоты.