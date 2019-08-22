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Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.08.2019 - 13:35
Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона
Влад Яма и Катерина Кухар (фото: РБК-Украина)

Организаторы назвали имена звездных тренеров

Танцы со звездами – одно из самых ожидаемых и любимых шоу украинских зрителей – стартует уже в это воскресенье, 25 августа. А вчера, 21 августа, канал «1+1» собрал гостей на презентацию обновленного проекта, который обещает массу сюрпризов. Раскрыть все секреты третьего сезона было решено в непринужденной обстановке Disco-вечеринки, которая прошла в Оранжерее ВДНГ.

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаВлад Яма и Катерина Кухар (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Здесь было все – от приятного общения под легкие диджей-треки до зажигательного мастер-класса от судьи проекта Влада Ямы. Но главная интрига вечера: кто же из хореографов составит компанию на паркете знаменитостям, имена которых были названы совсем недавно?

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаЮрий Горбунов (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Итак, пару телеведущей Людмиле Барбир составит Дмитрий Жук, с актрисой Викторией Булитко будет танцевать Дмитрий Дикусар, певец Дзидзьо выйдет на паркет вместе с Яной Цыбульской, актеру Михаилу Кукуюку в партнерши досталась Елизавета Дружинина, актриса Елена Кравец появится в шоу с Максом Леоновым, певица MARUV будет танцевать с Евгением Дмитренко, ведущая Надежда Матвеева – с Валерием Шохиным, актриса Ксения Мишина – с Евгением Котом, ведущий Владимир Остапчук – с Илоной Гвоздевой, гимнастка Анна Ризатдинова – с Александром Прохоровым, ведущий Даниэль Сале – с Юлией Сахневич, певец Серега – с Аделиной Дели, певица TAYANNA – с Игорем Кузьменко, актер Алексей Яровенко – с Аленой Шоптенко.

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаЛюдмила Барбир и Дмитрий Жук (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Бессменным ведущим шоу остается Юрий Горбунов, а вот в судейском составе произошли перемены. Место MONATIK займет в этот раз Франсиско Гомес – харизматичного британского танцора зрители помнят по проекту «Танцюють всі». Вместе с ним оценивать старания звезд и партнеров будут Влад Яма и Катерина Кухар.

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаДзидзьо и Яна Цыбульская (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Также гостей ждало зажигательное выступление певицы, участницы проекта и ведущей «ЖВЛ» – TAYANNA. Закрывал этот жаркий вечер DJ sett от NANA, одной из самых сексуальных танцовщиц прошлого сезона.

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаЕлизавета Дружинина (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаМакс Леонов (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаЕвгений Дмитренко (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаНадежда Матвеева и Валерий Шохин (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Евгений Кот (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаВладимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаАнна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаЮлия Сахневич (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаТанці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаАделина Дели (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезона

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаTAYANNA и Игорь Кузьменко (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Танці з зірками-2019: как сложились танцевальные пары и каких сюрпризов ожидать от нового сезонаАлена Шоптенко (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Судя по настрою звезд и их тренеров, на паркете стоит ожидать настоящих танцевальных сражений: по словам большинства знаменитостей, их устроит только победа. К слову, многие участники шоу уже ощутили на себе результаты упорных тренировок. Так, некоторые отметили, что заметно похудели, а другие – что стали более выносливыми и сильными. Подробнее читайте в следующих материалах.

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