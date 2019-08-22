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Участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красоты

Lite » Красота 22.08.2019 - 19:29
Участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красоты
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Знаменитая танцовщица делится бьюти-лайфхаками

Илона Гвоздева – одна из самых энергичных, жизнерадостных и обаятельных участниц звездного проекта. Как настоящий профессионал, она всегда стремится к максимуму – будь то работа или же вопросы личного характера. Видимо, потому и достигает небывалых успехов в проектах (в прошлом году вместе с Игорем Ласточкиным они стали победителями проекта «Танці з зірками»), а также умеет создать особую атмосферу в семье.

Участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красотыИлона Гвоздева – прирожденный лидер (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Отдельного внимания заслуживает и внешний вид 31-летней красавицы – всегда стройная, подтянутая, с сияющей кожей и огонь ком в глазах. У такой девушки так и хочется выпытать секреты красоты. И Илона с радостью их раскрывает.

Первый и один из самых важных секретов красоты, по мнению Илоны, – это здоровый сон.

Второй – правильное питание и много воды в течение дня. Чтобы быть в форме, звезда советует исключить из рациона три компонента: жареная пища, мучное и сладкое. Но без фанатизма: иногда можно позволить себе и небольшие слабости.

Участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красотыЛюбимый вид спорта – один из главных секретов красоты, считает звезда (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для того чтобы тело было красивым, а радостные эмоции и позитивное настроение просто переполняли, нужно заниматься любимым видом спорта. Не обязательно танцами, уверена знаменитость. Любите ли вы бег, йогу или виндсерфинг, неважно. Главное – получать от процесса удовольствие.

И последний, но один из самых важных, как отмечает Илона, пунктов – любовь. Именно она наделяет женщину истинной красотой и сиянием. К слову, танцовщица призналась, что она соблюдает все пять пунктов.

Участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красотыНедавно Илона с мужем устроили себе свадебную фотосессию (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона также весьма активна в сети – на своей странице в Instagram знаменитая танцовщица делится не только последними новостями и видео с тренировок, но и постами на тему красоты, ухода за собой, а также материнства и воспитания детей. Много внимания она уделяет и любимому мужу Ивану Хомячуку.

Участница Танці з зірками 2019 Илона Гвоздева раскрыла топ-5 секретов красоты

Дочь Илоны Валерия тоже начала заниматься танцами (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, Илона и Иван поженились 5 лет назад, но до этого еще 5 лет состояли в отношениях. У семьи подрастает дочь Валерия, которая уже пошла по стопам мамы и занимается танцами.

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