Танцы со звездами 2019: результаты шоу 20 октября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 20 октября покинула пара Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Именно этим участникам зрители популярного телешоу на канале 1+1 в 9 выпуске отдали меньше всего своих голосов.

А вот по оценкам судей в девятом прямом эфире лидером турнирной таблицы стала пара Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Последнее место Влад Яма, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Франциско Гомес присудили паре Барбир и Жук.

Результаты 9 выпуске Танцев со звездами 2019 по оценкам судей

Как прошел 9 выпуск Танцев со звездами 2019

Номер открытия – Танцы со звездами 6 сезон

В 9 выпуске пары вышли на паркет с детьми и вспомнили истории из собственного детства. На звездном балконе пары встречал участник "Квартала 95" Юрий Ткач.

Добавим, что легендарный Григорий Чапкис стал постоянным судьей проекта Танцы со звездами 2019!

Елена Кравец в образе Мэри Поппинс станцевала со своим партнером классный фокстрот.

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября

Даниэль Салем и Юлия Сахневич подарили зрителям настоящую новогоднюю сказку.

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября

Ксения Мишина посвятила нежный вальс сыну.

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября

Людмила Барбир и Дмитрий Жук перевоплотились в многодетную мексиканскую пару.

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября

Ча-ча-ча от Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара было очень эмоциональным!

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября

Хип-хоп Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова был просто невероятным.

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября

Невероятно трогательный контемп Алексея Яравенко и Алены Шоптенко не оставил равнодушным фанатов танцев.

Танцы со звездами 2019 9 эфир от 20 октября