Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 8 выпуске (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 13 октября покинула пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Именно этим участникам зрители отдали меньше всего своих голосов сегодня. Восьмой эфир был довольно ярким... однако закончился "демаршем" Кукуюка и Дружининой.

Этой паре судьи также отдали наименьшее количество баллов - всего 25. Конкурсанты в 8 выпуске шоу исполнили румбу под песню Стинга Shape Of My Heart.

В зоне риска сегодня оказались пара Алексей Яровенко и Алена Шоптенко и пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Конкурсанты должны были исполнить "Танец за жизнь". Отметим, что перед этим Кукуюк хотел сделать заявление в поддержку своих коллег-конкурсантов Яровенко и Шоптенко, однако ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль призвали участников шоу все же танцевать бальный танец Ча-ча-ча. Но Кукуюк уже принял решение, отказался танцевать, и в итоге покинул шоу.

Танцы со звездами 2019 8 выпуск - пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина покинула шоу (Фото: скриншот)

Танцы со звездами - Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина покинули шоу (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Результаты 8 эфира Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 40

Елена Кравец и Максим Леонов - 38

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 37

Ксения Мишина и Женя Кот - 35

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 35

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева - 35

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко - 34

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 33

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина - 25

Результаты восьмого выпуска Танцев со звездами 2019 – оценки судей

Как прошел восьмой выпуск Танцев со звездами 2019

Первыми выступили Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Звездная пара исполнила на танцевальной площадке зажигательный танец ча-ча-ча. Работа танцоров в целом понравилась судьям.

Танцы со звездами - Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали невероятно трогательный вальс. Звезды умилили судей.

Танцы со звездами - Владимир Остапчук и Илона Гвоздева(фото: facebook.com/tanci1plus1)

Ксения Мишина и Евгений Кот станцевали зажигательный Джайв, однако судьи посчитали, что их номер не до конца соответствует канонам этого танца. В общей сложности от судей пара получила 35 баллов.

Танцы со звездами - Ксения Мишина и Евгений Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина в 8 выпуске Танцев исполнили чувственную румбу под песню Sting "Shape Of My Heart".

Танцы со звездами - Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина исполнили румбу (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар в восьмом эфире шоу Танцы со звездами поразили нежным фокстротом под Instrumental music.

Танцы со звездами - Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Елена Кравец и Макс Леонов "зажгли" на паркете и собрали горячие аплодисменты, исполнив яркий пасодобль под песню Spanish Gypsy Dance No. 1.

Танцы со звездами - Елена Кравец и Макс Леонов (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Людмила Барбир и Дмитрий Жук напомнили героев популярного мьюзикла Ла-ла-лэнд, представив в 8 выпуске шоу зажигательный квикстеп под песню "The Baseballs - Umbrella".

Танцы со звездами - Людмила Барбир и Дмитрий Жук (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров кружили на танцполе под ритм самбы под песню Jason Derulo - Swalla. Пара получила от судей самый высокий результат 8 выпуска - 40 баллов.

Танцы со звездами - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (Видео: YouTube / Танці з зірками)