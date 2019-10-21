Танцы со звездами 2019: Кравец открыла тайну о 16-летней дочери

Дочь Елены Кравец 16-летняя Мария не живет вместе с родителями. Об этом Елена Кравец призналась на шоу Танцы со звездами, участницей которого она сейчас является. Об этом звезда "Квартала 95" вскользь упомянула, когда выходила на паркет.

Отмечается, что решение жить отдельно было принято, так как семья сейчас отягощена квартирным вопросом.

Елена Кравец (facebook.com.zhenskiykvartal)

"Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно", - сообщила актриса, не сообщая подробностей.

Как оказалось, Маша отправилась жить с подругой и ее родителями.

"Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - рассказала Кравец.

По словам Елены, первое время она очень переживала за дочь, но потом все уляглось и ей стало спокойно.

Елена Кравец с дочерью Машей (1+1.ua)

"Первое время я волновалась, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой", - добавляла Кравец.

Сейчас Маша продолжает жить отдельно от семьи.