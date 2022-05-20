Танцующая терроборона: Андрей Хлывнюк показал на видео, как поднимает боевой дух

"Нотки позитива от Андрея Хлывнюка", - говорится под видео.

На видео артист в военной форме танцует и напевает песню.

Ранее лидер группы "Бумбокс" был ранен во время минометного обстрела. Тогда он восстановился и снова вернулся к службе

В комментариях под видео пользователи пишут, что рады видеть артиста в таком настроении: