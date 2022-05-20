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Танцующая терроборона: Андрей Хлывнюк показал на видео, как поднимает боевой дух

Андрей Хлывнюк показал новое видео (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк опубликовал видео, как он находится в терробороне. На ролике он танцует и поднимает боевой дух.

Видео опубликовали на странице группы "Boomboxfamily" в Instagram.

"Нотки позитива от Андрея Хлывнюка", - говорится под видео.

На видео артист в военной форме танцует и напевает песню.

Ранее лидер группы "Бумбокс" был ранен во время минометного обстрела. Тогда он восстановился и снова вернулся к службе

В комментариях под видео пользователи пишут, что рады видеть артиста в таком настроении:

  • Приятно вас видеть;
  • Новый флешмоб;
  • Самый лучший;
  • Наш Андрей Хлывнюк великолепен в любом настроении;
  • Спасибо за радость, посмеялись от души;
  • Безумные танцы.

Ранее мы сообщали, что Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел.

Также мы писали, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк показал, как выглядит после ранения в лицо.

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БумбоксАндрей Хлывнюк