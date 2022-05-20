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Танцююча тероборона: Андрій Хливнюк показав на відео, як підіймає бойовий дух

Андрій Хливнюк показав нове відео (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував відео, як він знаходиться в теробороні. На ролику він танцює та піднімає бойовий дух.

Відео опублікували на сторінці гурту "Boomboxfamily" в Instagram.

"Нотки позитиву від Андрія Хливнюка", - йдеться під відео.

На відео артист у військовій формі танцює та наспівує пісню.

Раніше лідер гурту "Бумбокс" було поранено під час мінометного обстрілу. Тоді він відновився та знову повернувся до служби

У коментарях під відео користувачі пишуть, що раді бачити артиста у такому настрої:

  • Приємно вас бачити;
  • Новий флешмоб;
  • Найкращий;
  • Наш Андрій Хливнюк чудовий у будь-якому настрої;
  • Дякую за радість, посміялися від душі;
  • Шалені танці.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл.

Також ми писали, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчя.

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БумбоксАндрій Хливнюк