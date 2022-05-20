Танцююча тероборона: Андрій Хливнюк показав на відео, як підіймає бойовий дух

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував відео, як він знаходиться в теробороні. На ролику він танцює та піднімає бойовий дух.
Відео опублікували на сторінці гурту "Boomboxfamily" в Instagram.
"Нотки позитиву від Андрія Хливнюка", - йдеться під відео.
На відео артист у військовій формі танцює та наспівує пісню.
Раніше лідер гурту "Бумбокс" було поранено під час мінометного обстрілу. Тоді він відновився та знову повернувся до служби
У коментарях під відео користувачі пишуть, що раді бачити артиста у такому настрої:
Раніше ми повідомляли, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл.
Також ми писали, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчя.