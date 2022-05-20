Танцююча тероборона: Андрій Хливнюк показав на відео, як підіймає бойовий дух

"Нотки позитиву від Андрія Хливнюка", - йдеться під відео.

На відео артист у військовій формі танцює та наспівує пісню.

Раніше лідер гурту "Бумбокс" було поранено під час мінометного обстрілу. Тоді він відновився та знову повернувся до служби

У коментарях під відео користувачі пишуть, що раді бачити артиста у такому настрої: