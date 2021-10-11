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На "Танцях з зірками" співачка Власова зробила несподіване зізнання: сльози заважали говорити

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Понеділок 11 жовтня 2021 08:35
На "Танцях з зірками" співачка Власова зробила несподіване зізнання: сльози заважали говорити Фото: Євгенія Власова зробила зізнання на "Танцях з зірками" (tsn.ua)
Автор: Людмила Жукова

У новому випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка Євгенія Власова знову всіх здивувала. Цього разу своїм відвертим зізнанням. Виконавиця розповіла, про що найбільше шкодує у своїй творчій кар'єрі.

Про це стало відомо зі свіжого епізоду програми.

Нагадаємо, що Власова пішла зі сцени й повертатися туди не планує. Але на паркеті "Танців" артистка зі сльозами на очах розповіла, що є одна річ, яку вона не встигла ще зробити. Співачка в мріях планує влаштувати концертний тур.

"Єдине, про що я шкодую, чого у мене ще не було, так це концертний тур. Я зараз готую свою сольну програму. А на" Танцях з зірками" я для того, щоб себе відродити", - зізналася Євгенія.

Відзначимо, що старання Власової на паркеті дуже помітні. З кожним прямим ефіром зірка показує всі кращі і кращі результати.

"Те, що я сьогодні тут, це все завдяки моїй мрії. Нехай кожен згадає про свою дитячу мрію. Незважаючи на ваш стан, сміливо вирушайте за нею", - зазначила виконавиця.

Євгенія Власова і Макс Леонов в ефірі шоу Танці з зірками 8 сезон виконали Віденський вальс під пісню Celine Dion – All by myself.

Як ми раніше писали, Ілона Гвоздьова різко відповіла на образи MELOVIN і його партнерки Єлизавети Русиної. Відома танцівниця заявила, що партнерці співака не вистачає професіоналізму.

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