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На "Танцах со звездами" Ирина Билык воссоединилась с бывшими мужьями: "невероятное выступление"

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 сентября 2021 11:19
На "Танцах со звездами" Ирина Билык воссоединилась с бывшими мужьями: "невероятное выступление" Фото: Ирина Билык выступила на "Танцах" с бывшим мужем (facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Людмила Жукова

На шоу "Танцы со звездами" зрителям преподнесли невероятный сюрприз. На проекте выступила Ирина Билык с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром

Композиция опубликована на официальном YouTube-канале "Танцев со звездами".

Ирина и Дмитрий спели их легендарный хит "Нас нет". Зрителям исполнение песни пришлось по душе. В конце их номера к Билык вышел на сцену еще один ее бывший муж - Дмитрий Коляденко. Он вручил ей букет цветов.

Певица призналась, что ей приятно видеть рядом с собой экс-мужей. Судя по всему, такое внимание ей очень приятно.

Кстати, на рояле парочке играл Дмитрий Коляденко, который тоже в свое время был супругом певицы.

Реакция украинцев на выступление

В комментариях под видео на YouTube украинцы выразили свои эмоции от исполнения.

  • Ну Ира дает. Собрала гарем своих бывших мужей и пела между ними. Песня красивая. Можно не обладать сильным вокалом, а петь душой.
  • Дикусар великолепен. Молодец. Достойный мужчина.
  • Дима классно подмигнул, когда начинал петь! А то, что взяли обоих "бывших" в номер, это наверное такая специфическая задумка сценаристов, чтобы интересней было!
  • Так, они поставили певицу петь с ее бывшим мужем-танцором, пока на рояле играет еще один бывший муж, который был перед танцором. А за кадром за этим наблюдают хореографы проекта - бывшая жена танцора, к которой он ушел от певицы, и бывшая жена игрока на рояле. Максимальный кринж.

Как мы сообщали ранее, участница "Танцев со звездами" внезапно покинула шоу.

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Танцы со звездами
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