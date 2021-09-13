На "Танцах со звездами" Ирина Билык воссоединилась с бывшими мужьями: "невероятное выступление"

На шоу "Танцы со звездами" зрителям преподнесли невероятный сюрприз. На проекте выступила Ирина Билык с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром

Ирина и Дмитрий спели их легендарный хит "Нас нет". Зрителям исполнение песни пришлось по душе. В конце их номера к Билык вышел на сцену еще один ее бывший муж - Дмитрий Коляденко. Он вручил ей букет цветов.

Певица призналась, что ей приятно видеть рядом с собой экс-мужей. Судя по всему, такое внимание ей очень приятно.

Кстати, на рояле парочке играл Дмитрий Коляденко, который тоже в свое время был супругом певицы.

Реакция украинцев на выступление

В комментариях под видео на YouTube украинцы выразили свои эмоции от исполнения.