На "Танцах со звездами" Ирина Билык воссоединилась с бывшими мужьями: "невероятное выступление"
На шоу "Танцы со звездами" зрителям преподнесли невероятный сюрприз. На проекте выступила Ирина Билык с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром
Композиция опубликована на официальном YouTube-канале "Танцев со звездами".
Ирина и Дмитрий спели их легендарный хит "Нас нет". Зрителям исполнение песни пришлось по душе. В конце их номера к Билык вышел на сцену еще один ее бывший муж - Дмитрий Коляденко. Он вручил ей букет цветов.
Певица призналась, что ей приятно видеть рядом с собой экс-мужей. Судя по всему, такое внимание ей очень приятно.
Кстати, на рояле парочке играл Дмитрий Коляденко, который тоже в свое время был супругом певицы.
Реакция украинцев на выступление
В комментариях под видео на YouTube украинцы выразили свои эмоции от исполнения.
- Ну Ира дает. Собрала гарем своих бывших мужей и пела между ними. Песня красивая. Можно не обладать сильным вокалом, а петь душой.
- Дикусар великолепен. Молодец. Достойный мужчина.
- Дима классно подмигнул, когда начинал петь! А то, что взяли обоих "бывших" в номер, это наверное такая специфическая задумка сценаристов, чтобы интересней было!
- Так, они поставили певицу петь с ее бывшим мужем-танцором, пока на рояле играет еще один бывший муж, который был перед танцором. А за кадром за этим наблюдают хореографы проекта - бывшая жена танцора, к которой он ушел от певицы, и бывшая жена игрока на рояле. Максимальный кринж.
Как мы сообщали ранее, участница "Танцев со звездами" внезапно покинула шоу.