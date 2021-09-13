На "Танцях з зірками" Ірина Білик возз'єдналася з колишніми чоловіками: "неймовірний виступ"

На шоу" Танці з зірками " глядачам піднесли неймовірний сюрприз. На проекті виступила Ірина Білик з колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром

Ірина та Дмитро заспівали їх легендарний хіт "Нас нет". Глядачам виконання пісні припало до душі. Наприкінці їхнього номера до Білик вийшов на сцену ще один її колишній чоловік - Дмитро Коляденко. Він вручив їй букет квітів.

Співачка зізналася, що їй приємно бачити поруч з собою екс-чоловіків. Судячи з усього, така увага їй дуже приємна.

До речі, на роялі парочці грав Дмитро Коляденко, який теж свого часу був чоловіком співачки.

Реакція українців на виступ

У коментарях під відео на YouTube українці висловили свої емоції від виконання.