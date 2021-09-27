На "Танцях з зірками" Фаготу викликали "швидку": чим закінчилася історія
У четвертому випуску нового сезону "Танців з зірками" учаснику групи ТНМК Олегу Фаготу Михайлюті стало погано.
Про це стало відомо з прямої трансляції шоу.
Музиканту потрібно було виходити на паркет, але йому стало погано і довелося викликати медиків. Як виявилося, у Фагота піднявся тиск. Про це глядачам розповів ведучий шоу Юрій Горбунов, перервавши ефір на блок реклами.
Лікарі попросили Фагота не виступати, але він їх не послухав і продовжив участь у програмі. Він зі своєю партнеркою Катериною Трішиною виконали пасодобль.
Після виступу глядачі вибухнули оплесками і скандували: "Браво". Судді "Танців" також похвалили Фагота за те, що він все ж вийшов танцювати. Виступ пари оцінили в 29 балів з 40.
Нагадаємо, що на цьому тижні паркет покинули актор і стриптизер Олексій Суровцев і Марія Колосова. Ця пара отримала найменше голосів від телеглядачів.
Як ми раніше писали, Джамала поділилася несподіваним одкровенням про танці та партнера на "Танцях з зірками".