Танки під Конотопом і руйнування в місті. Відео та фото для нас від очевидців
Колаж РБК-Україна: руйнування в Конотопі
Одні з найзапекліших боїв після вторгнення російських військ в Україну ведуться в Сумській області. Наші війська другу добу відбивають наступ окупантів, зокрема, у місті Конотоп.
З'явилися фото і відео руйнувань, яких завдано місту з моменту початку агресії 24 лютого.
На одному з відео показана палаюча військова техніка в ніч з 24 на 25 лютого.
Також місцеві мешканці зняли на відео проходження бойової техніки.
Міст через річку Сейм в селі Озаричі Конотопського району зруйнований, проїзд по ньому неможливий.
Крім того на фото видно пошкодження житлових будинків у місті.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, що в ніч з 24 на 25 лютого голова ОДА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про те, що ворожі війська взяли Конотоп у кільце.