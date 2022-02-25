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Российские войска окружили Конотоп, - глава Сумской ОГА

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Конотоп, Пятница 25 февраля 2022 03:49
Российские войска окружили Конотоп, - глава Сумской ОГА Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий(facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Валерия Полищук

Глава ОГА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о том, что в кольцо взят город Конотоп. При этом Ахтырка дважды отразила вражеское наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Живицкого.

""На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены", - заявил он.

Глава Сумской ОГА предупредил, что техника из Сум вышла в направлении Киева.

"Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", - добавил он.

Напомним, за первые сутки российского вторжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили около 400 военных армии России.

Отметим, при защите острова Змеиный погибли 13 украинских пограничников, им присвоят звание Героя Украины посмертно.

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