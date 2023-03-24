Танки і бойові машини на морському дні. Ось як виглядає підводний військовий музей (фото)

Який вигляд має підводний музей

Військову техніку розмістили вздовж коралових рифів, імітуючи тактичний бойовий порядок. Місце для занурення розташоване неподалік від узбережжя Акаби, Південного пляжу в Червоному морі в районі, популярному серед дайверів.

Експонати музею - це списані транспортні засоби, які подарувала музею Королівська армія Йорданії.

Військову техніку розмістили на піщаній ділянці з голим рифом так, щоб уникнути пошкодження розкиданих невеликих коралових "плям" у цій зоні.

Ось так виглядає підводний військовий музей (фото: Instagram/National Archaeology)

"По дорозі" до музею дайвери можуть зустріти садових вугрів, які живуть на величезному просторі схилу морської трави, що тягнеться на глибині від 6 до 16 м.

Добре розвинений кораловий сад починається нижче, приблизно на 30 м, що робить занурення незабутнім навіть для досвідчених дайверів.

Ось так виглядає підводний військовий музей (фото: Instagram/National Archaeology)

Що експонують у підводному музеї

Військова техніка включає виготовлений Великобританією основний бойовий танк Chieftain (відомий як Khalid Shir в Йорданії) зі 120-міліметровою танковою гарматою та беззбройну гусеничну військову санітарну машину FV104 Samaritan.

Чудовим доповненням до "поля бою" також є зенітна установка M42 Duster американського виробництва зі здвоєними 40-міліметровими гарматами Bofors, бронемашина FV701 Ferret і південноафриканська колісна машина піхоти Ratel (Honey Badger) 6×6.

Ось так виглядає підводний військовий музей (фото: Instagram/National Archaeology)

Найважливіша частина колекції: ударний вертоліт Королівських ВПС Йорданії AH-1F Cobra, виготовлений компанією Bell Helicopter у США.

З транспортних засобів видалено всі небезпечні матеріали. Експонати повільно перетворюватимуться на рифи.

Пам'ятка зацікавлює аквалангістів, які шукають нових гострих відчуттів в Акабі. Місцева влада надіється, що музей також допоможе зменшити навантаження туристів на місцеві здорові коралові рифи.

Ось так виглядає підводний військовий музей (фото: Instagram/National Archaeology)