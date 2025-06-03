Тане у роті: рецепт ідеального шоколадного десерту до кави

Смачний, поживний і простий у приготуванні шоколадний брауні з вівсяним борошном стане чудовим варіантом до кави. Цей десерт поєднує у собі насолоду та користь, пропонуючи ідеальний баланс для тих, хто хоче розпочати ранок із чимось особливим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Womens health .

Список інгредієнтів

Для приготування брауні знадобляться такі інгредієнти: грецький йогурт - 3 ст. л

яйця - 2 шт.

горіхове масло - 4 ст. л

кленовий сироп, агава або мед - 6 ст. л

екстракт ванілі - 1 ч. л

молоко - 350 мл

вівсяне борошно - 250 г

какао-порошок - 4 ст.л

розпушувач - 1 ч.л

щіпка солі

чорний шоколад - 100 г Легкий спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180°C та застеліть форму для випікання пергаментним папером. У великій мисці збийте разом йогурт, яйця, горіхову пасту, кленовий сироп (або інший підсолоджувач) та екстракт ванілі. Коли суміш стане однорідною, додайте молоко та збийте разом.

Після цього додайте вівсяне борошно, какао-порошок, розпушувач і дрібку солі. Перемішайте лопаткою до повного поєднання.

Вилийте суміш у підготовлену форму для випікання та посипте зверху подрібненим шоколадом. Випікайте 25 хвилин.

Брауні (фото: womenshealthmag.com)