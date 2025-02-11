Тампони чи прокладки? Гінеколог пояснила, чим краще користуватися жінкам

Жінки під час менструації зазвичай використовують тампони, прокладки та менструальні чаші? Який з цих засобів найкращий під час критичних днів?

Які засоби гігієни краще використовувати під час менструації?

Лікар не радить використовувати все з засобів особистої гігієни. Вона зазначила, що іноді неправильне використовування цих засобів - може викликати неправильні наслідки.

"Тому що насправді, коли у нас скудні місячні, коли вони тільки починаються, або коли вони закінчуються, вони не вимагають, великих прокладок, менструальної чаші чи тампонів, тому що це вносить певний дискомфорт жінці", - зазначила гінеколог.

За словами експертки, жінка будь-який день менструації може підібрати свій засіб.

"Коли це рясні менструації, повинна бути прокладка. Виділення мають виходити. Коли вони незначні або ми йдемо кудись (на пляж чи в басейн), це може бути тампон. Але це не може бути тампон 24 на 7", - зробила застереження вона.

Шупенюк не радить вночі використовувати тампони, все ж таки краще користуватися в цей час прокладкою.

"Тому що виділення повинні певним чином виділятися, і 8 годин сну з тампоном, коли в цьому немає такої потреби, трохи нераціонально. Тому в арсеналі у сучасної жінки має бути все", - резюмувала Людмила.