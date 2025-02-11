Тампоны или прокладки? Гинеколог объяснила, чем лучше пользоваться женщинам
Женщины во время менструации обычно используют тампоны, прокладки и менструальные чаши? Какое из этих средств лучшее во время критических дней?
На этот вопрос ответила в интервью РБК-Украина рассказала врач-гинеколог Людмила Шупенюк.
Какие средства гигиены лучше использовать во время менструации?
Врач не советует использовать все из средств личной гигиены. Она отметила, что иногда неправильное использование этих средств - может вызвать неправильные последствия.
"Потому что на самом деле, когда у нас скудные месячные, когда они только начинаются, или когда они заканчиваются, они не требуют, больших прокладок, менструальной чаши или тампонов, потому что это вносит определенный дискомфорт женщине", - отметила гинеколог.
По словам эксперта, женщина в любой день менструации может подобрать свое средство.
"Когда это обильные менструации, должна быть прокладка. Выделения должны выходить. Когда они незначительные или мы идем куда-то (на пляж или в бассейн), это может быть тампон. Но это не может быть тампон 24 на 7", - сделала предостережение она.
Шупенюк не советует ночью использовать тампоны, все же лучше пользоваться в это время прокладкой.
"Потому что выделения должны определенным образом выделяться, и 8 часов сна с тампоном, когда в этом нет такой потребности, немного нерационально. Поэтому в арсенале у современной женщины должно быть все", - резюмировала Людмила.
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