Тамара Неліпа чесно зізналася, чому не приїхала на похорон ексчоловіка

"Скажу, я розмовляла з мамою Макса тоді, і вона мені тоді запевнила, що буде труна закрита. Чомусь вона мені тоді сказала, що типу сенс вам їхати, якщо вона буде закритою. І потім буде кремація. Тобто не буде похорону, буде кремація. У них був такий план", - зазначила Тамара Неліпа.

Одним зі спірних питань залишалося те, чи випустять сина Максима Неліпи назад з України до Ізраїлю, оскільки йому 21 рік.

"Потім, коли я Артему це сказала, ми підняли всіх, щоб він поїхав, армія його відпускала звідси. Але з України нам зателефонували та сказали, що не факт, навіть Зеленський не зможе допомогти, якщо він перетне кордон, що його можуть забрати. Мають право на це", - наголосила вона.

Водночас колишня дружина шоумена і воїна зазначила, що вона збирається приїхати до нього на могилу влітку цього року.

"Влітку, у липні", - розповіла вона.

На уточнювальне запитання Дьоміна, чи приїде ексдружина Неліпи тільки з донькою, вона відповіла, що так.

"Так. Артем не зможе приїхати поки що", - підкреслила вона.

Де живе сім'я Неліпи під час війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ сім'я шоумена вирішила виїхати жити в Ізраїль до родичів. Ексдружина з дочкою виїхали 8 березня, а син залишився.

Син Артем, якому у 2022 році було 17 років, спочатку хотів піти у ЗСУ з батьком, але його не взяли. Потім хлопець усе-таки ухвалив рішення поїхати до Ізраїлю, де вступив до інституту і пішов служити в ізраїльські збройні сили.

Нагадаємо, з Максимом Неліпою попрощалися 23 травня 2025 року. Похований шоумен у Києві, на Байковому кладовищі.

Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (колаж із фото instagram.com/nelimax252)