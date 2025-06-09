Тамара Нелипа честно призналась, почему не приехала на похороны экс-супруга

"Скажу, я разговаривала с мамой Макса тогда, и она мне тогда заверила, что будет гроб закрытый. Почему-то она мне тогда сказала, что типа смысл вам ехать, если он будет закрытый. И потом будет кремация. То есть не будет похорон, будет кремация. У них был такой план", - отметила Тамара Нелипа.

Одним из спорных вопросов оставался тот, выпустят ли сына Максима Нелипы обратно из Украины в Израиль, так как ему 21 год.

"Потом, когда я Артему это сказала, мы подняли всех, чтобы он поехал, армия его отпускала отсюда. Но с Украины нам позвонили и сказали, что не факт, даже Зеленский не сможет помочь, если он пересечет границу, что его могут забрать. Имеют право на это", - подчеркнула она.

В то же время бывшая супруга шоумена и воина отметила, что она собирается приехать к нему на могилу летом этого года.

"Летом, в июле", - рассказала она.

На уточняющий вопрос Демина, приедет ли экс-супруга Нелипы только с дочкой, она ответила, что да.

"Да. Артем не сможет приехать пока что", - подчеркнула она.

Где живет семья Нелипы во время войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения РФ семья шоумена приняла решение уехать жить в Израиль к родственникам. Экс-супруга с дочерью выехали 8 марта, а сын остался.

Сын Артем, которому в 2022 году было 17 лет, сначала хотел пойти в ВСУ с отцом, но его не взяли. Затем парень все-таки принял решение поехать в Израиль, где поступил в институт и пошел служить в израильские вооруженные силы.

Напомним, с Максимом Нелипой попрощались 23 мая 2025 года. Похоронен шоумен в Киеве, на Байковом кладбище.

Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (коллаж из фото instagram.com/nelimax252)