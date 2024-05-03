"Там копійки". Двійник Винника розповів про заробітки під час війни

Український співак Андрій Кравченко, якого часто порівнюють з "королем вовчиць" Олегом Винником, розповів про заробітки під час війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця Аліні Доротюк .

Що приносить дохід співаку

Зі слів Андрія, раз на місяць його запрошують виступити на корпоративах. На них, каже артист, вдається заробити так, як коштує автівка на ЗСУ.

На уточнювальне питання журналістки, чи мова йде про 300 000 гривень, Кравченко відповів, що сума трошки менша.

"Я думаю, що люди зараз не дуже святкують. На корпоративи замовляють більше, мабуть, кавербенди. Але той, хто хоче, то замовляє. Ну я скажу так: у мене їх не дуже багато, раз на місяць десь", - зізнався він.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Також виконавець поділився, скільки йому вдається заробити зі стрімінгових платформ, таких як YouTube і Spotify.

"За кожен мільйон переглядів десь 1000 доларів у мене за місяць. Можливо, десь півтора мільйона переглядів", - розповів співак.

"Я їх буває вивожу, буває просто навіть не вивожу, та і все. Іншими питаннями там перекриваю. Хай собі там буде поки що", - додав він.

А вже з інших музичних платформ, зізнався Кравченко, він отримує "копійки".

"Щоб сказати, що там у мене якісь заробітки… Ну в мене музика, яку слухають більше на концертах. Це не по цифрі вона продається. Просто у мене вікова категорія - це 30 плюс. Але є такі, хто слухає найбільше, це може 50 років. Вони Spotify не слухають, Apple Music не слухають", - розповів Андрій.