ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Там копейки". Двойник Винника рассказал о заработках во время войны

Пятница 03 мая 2024 20:45
UA EN RU
"Там копейки". Двойник Винника рассказал о заработках во время войны Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Андрей Кравченко, которого часто сравнивают с "королем волчиц" Олегом Винником, рассказал о заработках во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Алине Доротюк.

Что приносит доход певцу

По словам Андрея, раз в месяц его приглашают выступить на корпоративах. На них, говорит артист, удается заработать так, как стоит машина на ВСУ.

На уточняющий вопрос журналистки, идет ли речь о 300 000 гривен, Кравченко ответил, что сумма немножко меньше.

"Я думаю, что люди сейчас не очень празднуют. На корпоративы заказывают больше, видимо, кавербенды. Но тот, кто хочет, то заказывает. Ну я скажу так: у меня их не очень много, раз в месяц где-то", - признался он.

&quot;Там копейки&quot;. Двойник Винника рассказал о заработках во время войны

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Также исполнитель поделился, сколько ему удается заработать со стриминговых платформ, таких как YouTube и Spotify.

"За каждый миллион просмотров где-то 1000 долларов у меня за месяц. Возможно, где-то полтора миллиона просмотров", - рассказал певец.

"Я их бывает вывожу, бывает просто даже не вывожу, да и все. Другими вопросами там перекрываю. Пусть себе там будет пока что", - добавил он.

А уже с других музыкальных платформ, признался Кравченко, он получает "копейки".

"Чтобы сказать, что там у меня какие-то заработки... Ну у меня музыка, которую слушают больше на концертах. Это не по цифре она продается. Просто у меня возрастная категория - это 30 плюс. Но есть такие, кто слушает больше всего, это может 50 лет. Они Spotify не слушают, Apple Music не слушают", - рассказал Андрей.

Ранее певец-"копия" Олега Винника признался, готов ли пойти на фронт.

Также узнайте интересные факты из биографии Андрея Кравченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Винник Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны