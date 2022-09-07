"Там есть адекватные люди": шоумен Бедняков рассказал, почему выступал в России после 2014 года

Как Бедняков относится к россиянам

Отметим, что еще в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Бедняков говорил, что "ненавидит кремлевскую власть". Сейчас ведущий отмечает, что среди россиян есть и адекватные.

"Тех, кто с Z, я ненавижу. Их оказалось намного больше. Там есть адекватные люди, я их не ненавижу. Есть люди, которые говорят: "Хороший русский - мертвый русский, но это не моя история", - признался шоумен.

Беднякову стыдно за выступления в РФ (instagram.com.biedniakov)

По его словам, он знает тех людей, которые помогают и он ощущает их поддержку.

Почему Бедняков выступал в Москве после 2014 года

Отметим, что шоу с Настей Ивлеевой снималось после 2014 года в Москве и ведущий ездил туда на съемки.

"Мне стыдно сейчас за то, что я там выступал, понимая сейчас, сколько там было Z и V",- сказал Андрей.

Ведущий рассказал, что "пропутинских" людей он не приглашал в свои проекты.

"Я был в Москве и снимал проекты, но никогда не приглашал туда людей, которые поддерживали Путина", - отметил Бедняков.