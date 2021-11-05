Талантливая украинская оперная певица погибла в Бельгии: "должна была петь в Париже"

В городе Льеж в Бельгии погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко. Девушка была студенткой Королевской консерватории города Льеж, обучалась вокалу.

"Уважаемые коллеги, дорогие студенты, дорогие друзья. С большой печалью мы узнали сегодня о трагической смерти мисс Эллы Петниченко, блестящей поющей студентки. В этот трагический момент все наши мысли с ее родными и близкими людьми, которым мы приносим глубочайшие соболезнования. Генеральный директор Гвидо Джардон", - сказано в сообщении.

Известно, что трагедия с Эллой Петниченко произошла 2 ноября. Девушка переходила вечером дорогу возле остановки Union и ее сбил трамвай.

Элла Петниченко родом из Северска Донецкой области. В Харькове она окончила Национальный университет искусств имени И. П. Котляревского.

Украинская оперная певица Элла Петниченко погибла в Бельгии

В 2017 году она переехала в Бельгию и поступила в консерваторию. В Украине у нее осталась мама.

В Льеже девушка жила в местной семье. Она мечтала стать оперной певицей и готовилась к выступлению на конкурсе в Париже – совсем недавно она прошла отбор на участие в престижном конкурсе молодых исполнителей.

В комментариях друзья и коллеги Петниченко выразили соболезнования родным. Они шокированы ее смертью.

Элла Петниченко - Ave Maria