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Талантливая украинская оперная певица погибла в Бельгии: "должна была петь в Париже"

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Льеж, Бельгия, Пятница 05 ноября 2021 11:25
Талантливая украинская оперная певица погибла в Бельгии: "должна была петь в Париже" В Бельгии трагически погибла украинская оперная певица (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городе Льеж в Бельгии погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко. Девушка была студенткой Королевской консерватории города Льеж, обучалась вокалу.

Детали сообщили на странице консерватории в Facebook.

"Уважаемые коллеги, дорогие студенты, дорогие друзья. С большой печалью мы узнали сегодня о трагической смерти мисс Эллы Петниченко, блестящей поющей студентки. В этот трагический момент все наши мысли с ее родными и близкими людьми, которым мы приносим глубочайшие соболезнования. Генеральный директор Гвидо Джардон", - сказано в сообщении.

Известно, что трагедия с Эллой Петниченко произошла 2 ноября. Девушка переходила вечером дорогу возле остановки Union и ее сбил трамвай.

Элла Петниченко родом из Северска Донецкой области. В Харькове она окончила Национальный университет искусств имени И. П. Котляревского.

Талантливая украинская оперная певица погибла в Бельгии: &quot;должна была петь в Париже&quot;Талантливая украинская оперная певица погибла в Бельгии: &quot;должна была петь в Париже&quot;Талантливая украинская оперная певица погибла в Бельгии: &quot;должна была петь в Париже&quot;

Украинская оперная певица Элла Петниченко погибла в Бельгии

В 2017 году она переехала в Бельгию и поступила в консерваторию. В Украине у нее осталась мама.

В Льеже девушка жила в местной семье. Она мечтала стать оперной певицей и готовилась к выступлению на конкурсе в Париже – совсем недавно она прошла отбор на участие в престижном конкурсе молодых исполнителей.

В комментариях друзья и коллеги Петниченко выразили соболезнования родным. Они шокированы ее смертью.

Элла Петниченко - Ave Maria

Напомним, ранее мы писали о том, что умер знаменитый режиссер Виталий Малахов.

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