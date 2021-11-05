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Талановита українська оперна співачка загинула в Бельгії: "повинна була співати в Парижі"

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Льєж, Бельгія, П'ятниця 05 листопада 2021 11:25
Талановита українська оперна співачка загинула в Бельгії: "повинна була співати в Парижі" У Бельгії трагічно загинула українська оперна співачка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У місті Льєж в Бельгії загинула 28-річна українка Елла Петніченко. Дівчина була студенткою Королівської консерваторії міста Льєж, навчалася вокалу.

Деталі повідомили на сторінці консерваторії в Facebook.

"Шановні колеги, дорогі студенти, дорогі друзі. З великим сумом ми дізналися сьогодні про трагічну смерть міс Елли Петніченко, блискучої співаючої студентки. У цей трагічний момент всі наші думки з її рідними та близькими людьми, яким ми приносимо найглибші співчуття. Генеральний директор Гвідо Джардон", - сказано в повідомленні.

Відомо, що трагедія з Еллою Петніченко сталася 2 листопада. Дівчина переходила ввечері дорогу біля зупинки і її збив трамвай.

Елла Петніченко родом з Сіверська Донецької області. У Харкові вона закінчила Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.

Талановита українська оперна співачка загинула в Бельгії: &quot;повинна була співати в Парижі&quot;Талановита українська оперна співачка загинула в Бельгії: &quot;повинна була співати в Парижі&quot;Талановита українська оперна співачка загинула в Бельгії: &quot;повинна була співати в Парижі&quot;

Українська оперна співачка Елла Петніченко загинула в Бельгії

У 2017 році вона переїхала до Бельгії та вступила до консерваторії. В Україні у неї залишилася мама.

У Льєжі дівчина жила в місцевій родині. Вона мріяла стати оперною співачкою і готувалася до виступу на конкурсі в Парижі – зовсім недавно вона пройшла відбір на участь у престижному конкурсі молодих виконавців.

У коментарях друзі та колеги Петніченко висловили співчуття рідним. Вони шоковані її смертю.

Елла Петніченко - Ave Maria

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер знаменитий режисер Віталій Малахов.

А також ми розповідали про те, що помер знаменитий співак Жоржі Данн.

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