ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За таку радянську дитячу ляльку зараз дають величезні гроші: перевірте ваші комори!

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 11:39
За таку радянську дитячу ляльку зараз дають величезні гроші: перевірте ваші комори! Фото: дитячу ляльку часів СРСР продають за 15 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні дитячу ляльку, яку виробили ще в радянські часи, продають за великі гроші.

Незвичайний лот з'явився на сайті, через який можна купувати і продавати різного роду антикваріат.

Йдеться про ляльку "Свєта", яку виробляла Московська фабрика "Кругозор", заснована в 1975 році.

Продавець іграшки знаходиться в Дніпрі і просить за неї 14900 грн.

Особливістю іграшки є прошите волосся. Її зріст більше 60 сантиметрів.

"Пізня модифікація рідкісна. "Свєта" фабрики "Кругозор" з прошитим волоссям зустрічається вкрай рідко! По ній практично немає інформації", - заявляє автор оголошення.

За таку радянську дитячу ляльку зараз дають величезні гроші: перевірте ваші комори!

Фото: лялька "Свєта" майже за 15 тисяч гривень (violity.com)

Відзначимо, що таку ляльку називають "легендарною" і за різними її модифікаціями полюють колекціонери.

Наприклад, схожий лот був проданий за більш, ніж 16 тисяч гривень.

За таку радянську дитячу ляльку зараз дають величезні гроші: перевірте ваші комори!

Скрін: така лялька "Свєта" була продана (violity.com)

Раніше ми писали про ялинкові іграшки, за які зараз можна виручити чималі гроші. А колись вони нічого не коштували.

Також в Україні за дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
игрушки
LITE
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік
Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік