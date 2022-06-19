За такую работу украинцам платят меньше всего: куда не стоит устраиваться

Кому платят меньше всего?

Среди вакансий, размещенных на OLX Работа, самые низкие заработные платы предлагают уборщикам и дворникам.

Также к этому списку относятся вакансии для домашнего персонала, в сферах розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и трудоустройства с частичной занятостью.

Вакансии с наименьшей средней заработной платой, размещенные на OLX Работа по состоянию на июнь:

уборщик - 6 250 гривен

реализатор рекламных листовок - 8 875 гривен

охранник - 9 000 гривен

бармен/бариста - 9 000 гривен

сиделка - 10 000 гривен

продавец - 10 000 гривен

официант - 10 000 гривен

промоутер - 10 000 гривен

хозяйственник - 10 350 гривен

Конечно, все профессии важны - все профессии нужны, а с учетом ситуации в стране иметь любую работу - уже хорошо.

Поэтому желаем успехов в поисках. Берегите себя!