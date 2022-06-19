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За такую работу украинцам платят меньше всего: куда не стоит устраиваться

Кому в Украине мало платят (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Когда дело доходит до поиска работы, конечно хочется объединить комфортный график, удобное расположение от дома и высокую заработную плату. Поэтому мы узнали у специалистов, за какую работу платят меньше всего, чтобы вы могли проанализировать рынок трудоустройства.

Кому предлагают самую низкую заработную плату - читайте в нашем материале Styler далее.

Кому платят меньше всего?

Среди вакансий, размещенных на OLX Работа, самые низкие заработные платы предлагают уборщикам и дворникам.

Также к этому списку относятся вакансии для домашнего персонала, в сферах розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса и трудоустройства с частичной занятостью.

Вакансии с наименьшей средней заработной платой, размещенные на OLX Работа по состоянию на июнь:

  • уборщик - 6 250 гривен
  • реализатор рекламных листовок - 8 875 гривен
  • охранник - 9 000 гривен
  • бармен/бариста - 9 000 гривен
  • сиделка - 10 000 гривен
  • продавец - 10 000 гривен
  • официант - 10 000 гривен
  • промоутер - 10 000 гривен
  • хозяйственник - 10 350 гривен

Конечно, все профессии важны - все профессии нужны, а с учетом ситуации в стране иметь любую работу - уже хорошо.

Поэтому желаем успехов в поисках. Берегите себя!

Ранее мы писали про вакансии будущего, спрос на которые вырастет к 2030 году

Также читайте, как зарабатывать до 1 000 долларов без высшего образования.

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