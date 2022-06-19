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За таку роботу українцям платять найменше: куди не варто йти працювати

Кому в Україні мало платять (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Коли справа доходить до пошуку роботи, звісно хочеться об'єднати комфортний графік, зручне розташування від дому та високу заробітну платню. Тому ми дізнались у спеціалістів, за яку роботу платять найменше, щоб ви могли проаналізувати ринок працевлаштування.

Кому пропонують найнижчу зарплату - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Кому платять найменше?

Серед вакансій, розміщених на OLX Робота, найнижчі заробітні плати пропонують прибиральникам та двірникам.

Також до цього списку належать вакансії для домашнього персоналу, у сферах роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та працевлаштування з частковою зайнятістю.

Вакансії з найменшою середньою заробітною платою, розміщені на OLX Робота станом на червень:

  • прибиральник - 6 250 гривень
  • реалізатор рекламних листівок - 8 875 гривень
  • охоронець - 9 000 гривень
  • бармен/бариста - 9 000 гривень
  • доглядальниця - 10 000 гривень
  • продавець - 10 000 гривень
  • офіціант - 10 000 гривень
  • промоутер - 10 000 гривень
  • господарник - 10 350 гривень

Звісно, усі професії важливі та потрібні, а з урахуванням ситуації в країні мати хоча б якусь роботу - вже добре.

Тож бажаємо успіхів у пошуках. Бережіть себе!

Раніше ми писали про вакансії майбутнього, попит на які зросте до 2030 року

Також читайте, як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти.

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