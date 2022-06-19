За таку роботу українцям платять найменше: куди не варто йти працювати

Кому платять найменше?

Серед вакансій, розміщених на OLX Робота, найнижчі заробітні плати пропонують прибиральникам та двірникам.

Також до цього списку належать вакансії для домашнього персоналу, у сферах роздрібної торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу та працевлаштування з частковою зайнятістю.

Вакансії з найменшою середньою заробітною платою, розміщені на OLX Робота станом на червень:

прибиральник - 6 250 гривень

реалізатор рекламних листівок - 8 875 гривень

охоронець - 9 000 гривень

бармен/бариста - 9 000 гривень

доглядальниця - 10 000 гривень

продавець - 10 000 гривень

офіціант - 10 000 гривень

промоутер - 10 000 гривень

господарник - 10 350 гривень

Звісно, усі професії важливі та потрібні, а з урахуванням ситуації в країні мати хоча б якусь роботу - вже добре.

Тож бажаємо успіхів у пошуках. Бережіть себе!