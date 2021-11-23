UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Такую "мистическую" 100-гривневую купюру можно продать за 5 тысяч: проверьте ваши кошельки

Автор: Светлана Мащенко

В Украине купюру номиналом в 100 гривен можно продать за немалую сумму - 5 тысяч гривен. И дело все в уникальном "мистическом" номере банкноты.

Такой необычный лот появился на сайте, где можно выставить на продажу различные предметы старины.

Каждая купюра, которую печатают для денежного оборота имеет свой код: серию и номер. А на этих 100 гривнах он состоит из шестерок: YX 6666666.

Продавец просит из Винницкой области просит за такие деньги в 50 раз больше.

Фото: 100 гривен за 5 тысяч (violity.com)

Настоящие бонисты - коллекционеры купюр - всегда проверяют свои кошельки. Кто знает, какой клад там может быть припрятан.

За банкноты с уникальными номерами дают большие деньги

Необычный номер купюры - находка для коллекционера. К примеру, это могут цифры в порядке возрастания или убывания - от одного до десяти.

Или же повторение цифр, как в случае описанном выше.

А деньги, на которых цифры читаются одинаково слева и справа бонисты называют "радарами" и стоят они немало.

Ранее мы писали про 2 гривны, за которые можно выручить целых 10 тысяч. Выяснилось, чем же уникальны такие деньги.

Также в Украине продают сервиз из бабушкиного серванта за 20 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
деньги