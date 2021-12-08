За такую детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч: пересмотрите ваши игрушки

Речь идет о машинке "Запорожец Молоковоз", которую производили в СССР в 1950-х годах.

Владелец раритетной игрушки говорит, что это оригинальный экземпляр.

"Редкая игрушка. Без вмешательств. Не крашеная, украсит любую коллекцию", - подписан лот.

Спереди на капоте автомобиля выгравировано слово "Запорожец", а на цистерне - надпись "Молоко".

Фото: Запорожец Молоковоз 50-х годов (violity.com)

Находится машинка в Донецкой области и просят за нее 56 тысяч гривен (чуть более 2 тысяч долларов).

Машинка изготовлена из металла, а покрышки на колесах - резиновые.

На задней части цистерны можно рассмотреть номер автомобиля, а также цену: "2 руб. 50 коп."

Фото: Такую игрушку когда-то купили за 2,50 (violity.com)

Интересно, что на этом же сайте Молоковоз, правда восстановленный уже продали почти за 20 тысяч гривен.

Скрин: Похожий молоковоз уже продали за 20 тысяч (violity.com)