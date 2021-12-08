За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки

Йдеться про машинку "Запорожець Молоковоз", яку виробляли в СРСР у 1950-х роках.

Власник раритетної іграшки каже, що це оригінальний екземпляр.

"Рідкісна іграшка. Без втручань. Не фарбована, прикрасить будь-яку колекцію", - підписаний лот.

Спереду на капоті автомобіля викарбувано слово "Запорожець", а на цистерні - напис "Молоко".

Фото: Запорожець Молоковоз 50-х років (violity.com)

Знаходиться машинка в Донецькій області і просять за неї 56 тисяч гривень (трохи більше 2 тисяч доларів).

Машинка виготовлена з металу, а покришки на колесах - гумові.

На задній частині цистерни можна розглянути номер автомобіля, а також ціну: "2 руб. 50 коп."

Фото: таку іграшку колись купили за 2,50 (violity.com)

Цікаво, що на цьому ж сайті Молоковоз, щоправда, відновлений вже продали майже за 20 тисяч гривень.

Скрін: схожий молоковоз вже продали за 20 тисяч (violity.com)