Такую 1-копеечную монету можно продать за 15 тысяч: как она выглядит

Так, на сайте объявлений OLX 1 копейку 1992 года продают за 7000 гривен. А на специализированном сайте для нумизматов ценник такой копейки повыше - от 10 до 15 тысяч гривен.

Этой монете присвоен класс "1.35 АА". Это означает, что верхушка правого верхнего листа на реверсе ("орле") спрямлена, а ягоды на аверсе ("решке") - мелкие.

У продавца есть две такие монеты. Одна в приближенном к идеальному состоянии, а вторая - "битая", ее он согласен отдать дешевле.

Скрин: 1 копейка на OLX за 7 тысяч

Скрин: 1 копейка за 10-15 тысяч (monety.in.ua)



Какие еще копейки продаются за круглые суммы

На том же OLX можно найти объявление о продаже монеты 1 копейки 1992 с плоским (гладким) гуртом. Продавец уверяет, что ее состояние как новое.

Скрин: 1 копейка на OLX за 7800 грн

Что такое гладкий гурт

Оформленный гурт (зубчики на ребре монеты) появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. Изначально гурт на всех монетах был гладким, но в XVI веке в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.

Для справки

Украинская национальная валюта была введена 2 сентября 1996 года. Но печатать бумажные гривны и чеканить копейки начали еще в 1992 году.

Первые монеты были изготовлены на Монетном дворе Италии, а также на Луганском патронном заводе.

1, 2 и 5-копеечные монеты перестали быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Их постепенно вывели из оборота.