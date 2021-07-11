Таку 1-копійчану монету можна продати за 15 тисяч: як вона виглядає

В Україні можна продати рідкісну 1-копійчану монету за 10-15 тисяч гривень. Відмінності цієї копійки від інших абсолютно незначні, але на цінник вони впливають дуже сильно.
У чому особливість копійки, як вона виглядає - читайте нижче в нашому матеріалі.
Так, на сайті оголошень OLX 1 копійку 1992 року продають за 7000 гривень. А на спеціалізованому сайті для нумізматів цінник такої копійки вище - від 10 до 15 тисяч гривень.
Цій монеті присвоєно клас "1.35 АА". Це означає, що верхівка правого верхнього листа на реверсі ("орлі") спрямлена, а ягоди на аверсі ("решці") - дрібні.
У продавця є дві такі монети. Одна в наближеному до ідеального стану, а друга - "бита", її він згоден віддати дешевше.
Скрін: 1 копійка на OLX за 7 тисяч
Скрін: 1 копійка за 10-15 тисяч (monety.in.ua)
На тому ж OLX можна знайти оголошення про продаж монети 1 копійки 1992 з плоским (гладким) гуртом. Продавець запевняє, що її стан як новий.
Скрін: 1 копійка на OLX за 7800 грн
Оформлений гурт (зубчики на ребрі монети) з'явився в результаті спроб власників монетних регалій захиститися від псування, коли краї монет з дорогоцінних металів підпилювалися або обрізалися, і фальшивок. Спочатку гурт на всіх монетах був гладким, але в XVI столітті в Європі з'явилася машина для нанесення візерунків на гурт.
Українська національна валюта була введена 2 вересня 1996 року. Але друкувати паперові гривні і карбувати копійки почали ще в 1992 році.
Перші монети були виготовлені на Монетному дворі Італії, а також На Луганському патронному заводі.
1, 2 і 5-копійчані монети перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року. Їх поступово вивели з обігу.
Раніше писали про одногривенну монету вартістю 1000 доларів.