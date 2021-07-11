Таку 1-копійчану монету можна продати за 15 тисяч: як вона виглядає

Так, на сайті оголошень OLX 1 копійку 1992 року продають за 7000 гривень. А на спеціалізованому сайті для нумізматів цінник такої копійки вище - від 10 до 15 тисяч гривень.

Цій монеті присвоєно клас "1.35 АА". Це означає, що верхівка правого верхнього листа на реверсі ("орлі") спрямлена, а ягоди на аверсі ("решці") - дрібні.

У продавця є дві такі монети. Одна в наближеному до ідеального стану, а друга - "бита", її він згоден віддати дешевше.

Скрін: 1 копійка на OLX за 7 тисяч

Скрін: 1 копійка за 10-15 тисяч (monety.in.ua)



Які ще копійки продаються за круглі суми

На тому ж OLX можна знайти оголошення про продаж монети 1 копійки 1992 з плоским (гладким) гуртом. Продавець запевняє, що її стан як новий.

Скрін: 1 копійка на OLX за 7800 грн

Що таке гладкий гурт

Оформлений гурт (зубчики на ребрі монети) з'явився в результаті спроб власників монетних регалій захиститися від псування, коли краї монет з дорогоцінних металів підпилювалися або обрізалися, і фальшивок. Спочатку гурт на всіх монетах був гладким, але в XVI столітті в Європі з'явилася машина для нанесення візерунків на гурт.

Для довідки

Українська національна валюта була введена 2 вересня 1996 року. Але друкувати паперові гривні і карбувати копійки почали ще в 1992 році.

Перші монети були виготовлені на Монетному дворі Італії, а також На Луганському патронному заводі.

1, 2 і 5-копійчані монети перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року. Їх поступово вивели з обігу.