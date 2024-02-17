Таку смакоту ви ще не куштували. Готуємо ароматні курячі грудки з лаймом усього за 15 хвилин

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

1 куряча грудка

2 лайми

20 грамів меленого кмину

10 грамів меленої паприки

10 грамів солі

20 мілілітрів оливкової олії.

Почнемо приготування. Спочатку візьміть чавунну пательню та помістить її у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів. І поки сковорідка буде нагріватися, змішайте у великій тарілці усі сухі спеції та сіль. Потім посипте ними вимиту та висушену паперовим рушником курячу грудку.

Діставайте з духовки нагріту пательню та ставте її на плиту. На середньому вогні починайте смажити грудку, попередньо налийте оливкову олію. Спочатку кладіть курку шкуркою донизу. Духовку при цьому не вимикайте.

Сильно притискайте м'ясо до пательні, а зверху на нього викладіть порізані кільця лайма. Смажте курку, поки не почне рум'янитися шкірка. На це піде приблизно 2 хвилини.

Потім накривайте грудку фольгою, а зверху покладіть щось важке, можна іншу чавунну сковорідку або щось інше. Головне, аби цей предмет не почав плавитися у духовці.

Перенесіть "конструкцію" з куркою у духовку. Після цього почекайте усього 10 хвилин, за цей час вона встигне пропектися. А вже потім дістаньте пательню, переверніть курку на інший бік та дайте їй ще трохи дорум'янитися на вогні. Це ще одна хвилина.

Потім полийте курку соком лайма та подавайте її на стіл. Таку смакоту ви точно ще не куштували.