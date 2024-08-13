Таку картоплю ви ще не куштували! Рецепт запеченої по-римськи картоплі до стейку від Меттью Риле

Картопля - один з так званих універсальних продуктів, різноманіття рецептів страв з нею вражає. Наприклад, її можна приготувати по-римськи, нарізавши тоненькими скибками та запікши з сиром, зробивши з неї хрумкий, схожий на чипси, гарнір до м'яса.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт французького шеф-кухаря Меттью Риле.
Щоб приготувати запечену картоплю по-римськи зі стейком, потрібні такі продукти:
Почніть з очищення вершкового масла для картоплі. Для цього покладіть 250 г масла в холодну каструлю і повільно доведіть до кипіння. Видаліть накип, що спливає наверх.
Прозоре масло, яке залишиться - те, що потрібно для хрумкої картоплі. Застеліть невелику форму для випікання пергаментним папером. Помийте картоплю, очистьте її від шкірки і наріжте кружальцями завтовшки 1-2 мм.
Викладіть картоплю в форму, змащуючи кожен шар топленим вершковим маслом і додаючи трохи приправ. В деяких варіантах цієї страви використовують натертий сир між шарами картоплі - можна додати цей інгредієнт відповідно до свого смаку.
Покладіть зверху на картоплю деко, щоб притиснути її. Запікайте в духовці при температурі 160 градусів протягом 2 годин. Картопля має бути м'якою всередині і хрусткою зовні.
Злегка притисніть картопляний шар і залиште на ніч у холодильнику, щоб вона застигла. Після цього наріжте холодну картоплю на невеликі кубики, розміром з печиво.
Змастіть картоплю топленим вершковим маслом і запікайте в духовці при 220 градусів протягом 15 хвилин, до утворення золотистої скоринки.
В цей час приготуйте стейки. Присипте м'ясо спеціями - переконайтеся, що приправи рівномірно покрили стейки.
Обсмажте м'ясо на розпеченій сковороді до скоринки - приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Додайте 30 г масла і смажте до готовності.
Залиште готове м'ясо "відпочити" і приготуйте соус. Помийте і наріжте кубиками цибулю шалот, часник очистьте і розчавіть.
Обсмажте ці інгредієнти в окремій пательні, всипте зелений перець. Потім влийте коньяк та перемішайте соус. Після цього влийте підігріті вершки і яловичий соус.
Наріжте стейки, викладіть на тарілку і полийте соусом, виклавши поруч шматочки запеченої картоплі по-римськи.
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