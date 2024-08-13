Таку картоплю ви ще не куштували! Рецепт запеченої по-римськи картоплі до стейку від Меттью Риле

Що потрібно для запеченої по-римськи картоплі до стейка

Щоб приготувати запечену картоплю по-римськи зі стейком, потрібні такі продукти:

картопля (велика) - 6 шт.;

стейки (з філейної частини) - 2 шт.;

цибуля шалот - 1 шт.;

часник - 1 шт.;

зелений перець горошком - 30 г;

коньяк - 100 мл;

яловичий соус - 200 мл;

вершки - 100 г;

вершкове масло - 280 г;

сир - до смаку;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як запікати картоплю по-римськи

Почніть з очищення вершкового масла для картоплі. Для цього покладіть 250 г масла в холодну каструлю і повільно доведіть до кипіння. Видаліть накип, що спливає наверх.

Прозоре масло, яке залишиться - те, що потрібно для хрумкої картоплі. Застеліть невелику форму для випікання пергаментним папером. Помийте картоплю, очистьте її від шкірки і наріжте кружальцями завтовшки 1-2 мм.

Викладіть картоплю в форму, змащуючи кожен шар топленим вершковим маслом і додаючи трохи приправ. В деяких варіантах цієї страви використовують натертий сир між шарами картоплі - можна додати цей інгредієнт відповідно до свого смаку.

Покладіть зверху на картоплю деко, щоб притиснути її. Запікайте в духовці при температурі 160 градусів протягом 2 годин. Картопля має бути м'якою всередині і хрусткою зовні.

Злегка притисніть картопляний шар і залиште на ніч у холодильнику, щоб вона застигла. Після цього наріжте холодну картоплю на невеликі кубики, розміром з печиво.

Змастіть картоплю топленим вершковим маслом і запікайте в духовці при 220 градусів протягом 15 хвилин, до утворення золотистої скоринки.

В цей час приготуйте стейки. Присипте м'ясо спеціями - переконайтеся, що приправи рівномірно покрили стейки.

Обсмажте м'ясо на розпеченій сковороді до скоринки - приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Додайте 30 г масла і смажте до готовності.

Залиште готове м'ясо "відпочити" і приготуйте соус. Помийте і наріжте кубиками цибулю шалот, часник очистьте і розчавіть.

Обсмажте ці інгредієнти в окремій пательні, всипте зелений перець. Потім влийте коньяк та перемішайте соус. Після цього влийте підігріті вершки і яловичий соус.

Наріжте стейки, викладіть на тарілку і полийте соусом, виклавши поруч шматочки запеченої картоплі по-римськи.