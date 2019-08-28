Она же пьяная была: в Киеве таксист изнасиловал и ограбил женщину (фото)

В Киеве таксист изнасиловал и ограбил женщину (коллаж: РБК-Украина)

Таксист жестоко надругался над молодой женщиной, а напоследок еще и ограбил

В Киеве таксист изнасиловал и ограбил 33-летнюю женщину, которую поздно ночью подвозил домой из ресторана. Изверг отвез женщину в лес, а после надругательства еще и снял с нее золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Камеры наблюдения в ресторане зафиксировали автомобиль, на котором уехала женщина, и за считанные часы установили и задержали злоумышленника. Правоохранителям удалось обнаружить разыскиваемое авто и его водителя на улице Городецкого.

Потерпевшая, жительница Голосеевского района, сразу опознала насильника. Им оказался 41-летний житель Киевской области. Изверг рассказал, что женщина была в нетрезвом состоянии, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью.

В Киеве таксист изнасиловал и ограбил женщину (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Во время задержания у таксиста были явные признаки опьянения, а во время обыска авто правоохранители обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Тем не менее, таксист отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

41-летнему таксисту объявили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и по ч. 1 ст. 185 (Кража ) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре толпа подростков совершила жесткий самосуд над мужчиной, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки. Неадекват разбил о голову ребенка стеклянную бутылку и порезал ей лицо.

Напомним, под Одессой отпустили на свободу опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и дальнейшем многократном надругательстве над телом покойной. Прокуратура готовит апелляцию по решению суда.