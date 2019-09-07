Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку: в деле всплыли жуткие детали

Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку (коллаж: РБК-Украина)

Неадекват также склонял к интиму и других пассажирок

51-летний водитель службы такси BlaBlaCar изнасиловал молодую девушку., которую подвозил из Одессы в Черкассы. Шокирующую новость распространила по соцсетям подруга пострадавшей, а позже стало известно, что она является далеко не первой жертвой неадекватного злоумышленника. Об этом информирует ТСН.

Сестры Ольга и Анна тоже воспользовались услугами Александра. Неделю назад они вместе со своим другом ездили в Одессу. Отмечается, что водитель громко включал музыку, часто останавливался и рассказывал странные истории, а после - откровенно предлагал интим.

Гневных отзывов девушки не оставляли, в полицию также не обращались. Однако теперь жалеют. Ребята решили, что водитель просто взболтнул лишнего и ничего плохого не подразумевал.

Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку

А вот подруге Ольги, выставившей пост в Facebook, написала женщина, которую тоже подвозил этот водитель. И уже после случая с Ольгой.

"Похожий мужчина 02.09.19 подвозил меня. Тоже рассказывал, что он посланник Божий, что из Золотоноши, и из Крыма, и из Владивостока. Плел всякую чушь. Еле доехала. Сказал, что ездит BlaBlaCar в Одессу. Был на машине Subaru. Может информация о том, что он был в Киеве 02.09 вам поможет", - указано в сообщении.

Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку

К слову, недавно в Киеве таксист изнасиловал молодую женщину, которую подвозил из ресторана домой. Свои действия насильник оправдал тем, что девушка была в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Днепре толпа подростков совершила жесткий самосуд над мужчиной, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки. Неадекват разбил о голову ребенка стеклянную бутылку и порезал ей лицо.